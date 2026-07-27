وەزارەتی کارەبا: لە چەند کاتژمێری داهاتوودا دۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە
سەرچاوەیەک لە وەزارەتی کارەبا بە تایبەت بۆ کوردستان24 راگەیاند، پرۆسەی بەرزکردنەوەی ئاستی گاز لە هێڵەکانی گازی وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا بە شێوەیەکی پلەبەندی دەستیپێکردووە و لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا کاریگەرییەکەی لەسەر زیادبوونی ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا دەردەکەوێت.
دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی کارەبا بە تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند، پرۆسەی گەڕانەوەی گاز بۆ وێستگەکان بابەتێکی وردی هونەرییە و پێویستی بە چەند رێکارێکی ئەندازیاری و تەکنیکی هەیە، هاوکات لەگەڵ بەرزبوونەوەی رێژەی گازەکە، ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا قۆناغ بە قۆناغ بەرز دەکرێتەوە.
بەپێی زانیارییەکانی ئەو سەرچاوەیە، لە بارودۆخێکی ئاساییدا پرۆسەی ئاساییکردنەوەی تەواوەتیی دۆخەکە پێویستی بە 8 تا 10 کاتژمێر هەیە، هاوکات جەختیشیکردەوە، گەڕانەوەی میگاواتەکانی کارەبا بۆ ناو تۆڕی نیشتمانی، راستەوخۆ پەیوەستە بە کاتی گەیشتن و جێگیربوونی گاز لە هێڵەکانی گواستنەوەدا.