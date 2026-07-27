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وەزارەتی کارەبا: لە چەند کاتژمێری داهاتوودا دۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە

کوردستان وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێری کارەبای نیشتیمانی

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی کارەبا بە تایبەت بۆ کوردستان24 راگەیاند، پرۆسەی بەرزکردنەوەی ئاستی گاز لە هێڵەکانی گازی وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا بە شێوەیەکی پلەبەندی دەستیپێکردووە و لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا کاریگەرییەکەی لەسەر زیادبوونی ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا دەردەکەوێت.

دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی کارەبا بە تایبەت بۆ کوردستان24 رایگەیاند، پرۆسەی گەڕانەوەی گاز بۆ وێستگەکان بابەتێکی وردی هونەرییە و پێویستی بە چەند رێکارێکی ئەندازیاری و تەکنیکی هەیە، هاوکات لەگەڵ بەرزبوونەوەی رێژەی گازەکە، ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا قۆناغ بە قۆناغ بەرز دەکرێتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی ئەو سەرچاوەیە، لە بارودۆخێکی ئاساییدا پرۆسەی ئاساییکردنەوەی تەواوەتیی دۆخەکە پێویستی بە 8 تا 10 کاتژمێر هەیە، هاوکات جەختیشیکردەوە، گەڕانەوەی میگاواتەکانی کارەبا بۆ ناو تۆڕی نیشتمانی، راستەوخۆ پەیوەستە بە کاتی گەیشتن و جێگیربوونی گاز لە هێڵەکانی گواستنەوەدا.

 
 
 
ئەحمەد عەبدولسەمەد ,