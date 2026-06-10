سلێمانی.. ستار قادر عەشقی لە 33 تابلۆدا وێنا کرد

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لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، پێشانگەی تایبەتی ستار قادر، هونەرمەندی شێوەکار، لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی کرایەوە.

چوارشەممە، 10ی حوزەیرانی 2026، ستار قادر، هونەرمەندی شێوەکار بە کوردستان24ی گوت، "ئەم پێشانگەیە لە رووی ناوەڕۆک و بیروباوەڕی هونەرییەوە هەوڵێکە بۆ گەڕانەوە بۆ ناو دونیای ناخی مرۆڤ و دۆزینەوەی واتا قوڵەکانی عەشق، ئەوین و عیرفان. کۆی کارەکانی من لە 33 تابلۆی جیاواز پێکهاتوون کە زۆربەیان بە رەنگی زەیتین و بە شێوەیەکی هەستیار و رەمزی دروستکراون. هەروەها من لە ماوەی پێنج ساڵدا کارم لەسەر ئەم پڕۆژەیە کردووە و هەر تابلۆیەک وەک بەشێک لە گێڕانەوەیەکی درێژخایەن دەردەکەوێت کە لەناویدا عەشق تەنیا هەستێکی سادە نییە، بەڵکو رێگایەکە بۆ ناسینی خود و گەیشتن بە ئاسۆیەکی باڵاتر لە تێگەیشتن".

ستار قادر گوتیشی، "بابەتە سەرەکییەکانی تابلۆکان لەسەر پەیوەندیی مرۆڤ بە جوانی، خۆشەویستی و دۆخە رۆحییەکان دەسوڕێنەوە. لە زۆرێک لە کارەکاندا عەشق وەک هێزێکی گەورەی گۆڕانکاری پیشان دەدرێت، هێزێک کە دەتوانێت سنوورەکانی ماددە و رۆژانەیی بشکێنێت و مرۆڤ بەرەو دونیایەکی پڕ لە واتا و ئاشتی ببات. هەروەها هەندێک لە تابلۆکان هەوڵدەدەن باس لە کێشەی دڵ و گیان بکەن، لە ئارەزووە شاراوەکان و لە گەڕان بەدوای راستی و ناسنامەی راستەقینەی مرۆڤ".

ئەو شێوەکارە باس لە بەکارهێنانی رەنگی زەیتی لەناو تابلۆکانی دەکات و دەڵێت، "رەنگی زەیتی، کە لە زۆربەی کارەکانم دا زاڵە، رۆڵێکی گرنگ لە گواستنەوەی پەیامەکانی من دەبینێت. ئەم رەنگە وەک نیشانەی ئاشتی، ئارامی و ژیان، هەستێکی تەواوکەر بە تابلۆکان دەبەخشێت و بینەر بەرەو لێکدانەوەیەکی قوڵتر لە ناوەڕۆکەکان رادەکێشێت. بەهۆی ئەم زمانە رەنگییە تایبەتەوە، کارەکان تەنیا وێنەیەکی بینراو نین، بەڵکو بوارێکن بۆ گفتوگۆ لەگەڵ هەست و بیر و ئەزموونی کەسی هەر بینەرێک".

دەربارەی نمایشکردنی کارە پەیکەرییەکانی لەو پێشانگەیەدا، ستار قادر دەڵێت، "پێشانگەکە تەنیا تابلۆ لەخۆی ناگرێت، بەڵکو هەشت پەیکەری هونەریش لە هەمان هۆڵدا نمایش کران. ئەم پەیکەرانە بە شێوازی تێگەیشتن دروستکراون و هەمان رۆح و ناوەڕۆکی تابلۆکان درێژە پێدەدەن. لە رێگەی شێوە و هێما و ئاماژە هونەرییەکانەوە، پەیکەرەکان هەوڵدەدەن چەمکی عەشق و پەیوەندیی مرۆڤ بە دونیای ناوەوەی خۆی بە شێوەیەکی راستەوخۆ بخەنە بەردەم بینەر. ئەمانە وەک بەشێکی تەواوکەری ئەزموونی پێشانگەکە کاردەکەن و بوارێکی فراوانتر بۆ تێڕوانین و لێکدانەوە دروست دەکەن".

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بە هاوکاری بەشی هونەری شێوەکاری، پێشانگەی تایبەتی ستار قادر، هونەرمەندی شێوەکار کرایەوە و ماوەی سێ رۆژ بەردەوام دەبێت.

ستار قادر، هونەرمەندی شێوەکار، خەڵکی شاری سلێمانییە. دەرچووی بەشی شێوەکاری کۆلێژی هونەرە جوانەکانی سلێمانییە. چەندین پێشانگەی تایبەتی کردۆتەوە و بەشداری لە چەندین پێشانگەی هاوبەش کردووە.