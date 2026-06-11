گوتەبێژی حەج و عومرە: هیچ حاجییەکی کوردستان لە سعوودیە نەماوە
کاروان ستونی گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی کوردستان رایدەگەینێت، درەنگانی شەوی چوارشەممە دوا کاروانی حاجیانی کوردستان بە سەلامەتی گەڕانەوە کوردستان.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، کاروان ستونی گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ سەرجەم حاجییانی کوردستان بە بەگوێرەی خشتەی داڕێژراو گەڕانەوە کوردستان و ئێستا هیچ حاجییەکی کوردستان لە سعوودیە نەماوە.
کاروان ستونی گوتەبێژی فەرمی حەج و عومرەی کوردستان گوتیشی: "ئەمساڵ پرۆسەیەکی سەرکەوتوومان بەڕێوەبرد وسوپاسی وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی دەکەین، کە هەمیشە هاوکار و پاڵپشت بووە و سوپاسی شێخ وریا مەولانا خالد بالیسانی سەرپەرشتیاری پرۆسەی حەجی ئەمساڵ و سەرجەم فەرمانبەرانی پرۆسەی حەجی ئەمساڵ دەکەین کە بەو پەڕی دڵسۆزییەوە کاریان کرد لە پێناو خزمەتکردنی حاجییان.
رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە بەرەو سعوودیە بەڕێکەوتن.
ئەمساڵ پێنج ههزار و 120 کەس لە هەرێمی کوردستانەوە سەردانی وڵاتی سعوودییەیان کردووە بۆ بەجێهێنانی فەریزەی حەج، کە دوو هەزار و 368 ئافرەت و دوو هەزار و 752 پیاون.