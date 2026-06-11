عەبدولستار مەجید: پشتگیری لە هەر دەسپێشخەرییەک دەکەین بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە

پێش کاتژمێرێک

عەبدولستار مەجید، ئەندامی ئەنجوومەنی باڵای کۆمەڵی دادگەریی کوردستان رایدەگەیەنێت، وەک کۆمەڵ لە رووی پرەنسیپەوە پشتگیری لە هەر هەوڵ و دەسپێشخەرییەک دەکەن کە ئامانجی یەکخستنی لایەنەکان و چارەسەرکردنی چەقبەستوویی سیاسی بێت لە هەرێمی کوردستان.

رۆژی پێنجشەممە، 11ی حوزەیرانی 2026، عەبدولستار مەجید لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، عەلی باپیر، سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریی وەفدێکی ناردووە بۆ لای سەرۆک مەسعود بارزانی و وەک کۆمەڵ پێشوازی لە هەر هەوڵێک دەکەن کە بۆ یەکڕیزی و تەبایی و رزگارکردنی هەرێمی کوردستان بێت لەم بارودۆخە سیاسییە چەقبەستووە.

سەبارەت بە هەڵوێستی فەرمیی کۆمەڵ، عەبدولستار مەجید ئاماژەی بەوە کرد، کە بڕیارە مەکتەبی سیاسیی کۆمەڵی دادگەریی کۆببێتەوە بۆ ئەوەی گفتوگۆی ورد لەسەر ئەو دەسپێشخەرییانە بکەن و وەڵامی پێویستیان هەبێت. گوتیشی: "وەک مەبدەئـ هەر دەسپێشخەرییەک بۆ یەکڕیزی و تێپەڕاندنی ئەم بارودۆخە بێت، کۆمەڵی دادگەریی لەگەڵیدایە و پشتگیری دەکات."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی باڵای کۆمەڵ باسی لە کەسایەتی رۆژنەوانئ کۆچکردوو، هەڵکەوت عەزیزی کرد کە ئامادەی مەراسیمی پرسەکەی بوو و رایگەیاند، ناوبراو کەسێکی بێفەرق بووە لەگەڵ هەموو چین و توێژەکان و هەمیشە پەرۆشی دۆزی کورد بووە بەبێ خوێندنەوەی ئینتیمای سیاسی، هەر ئەمەش وایکردووە لە لای خەڵک خۆشەویست بێت.