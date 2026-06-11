هەرێم کەمال: پێکهێنانی حکوومەت بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشی سەرجەم لایەنەکانە

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سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ چارەکردنی پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم، جەخت لەسەر گرنگیی کۆبوونەوەی لایەنەکان دەکاتەوە و دەستپێشخەرییەکان بە بنەمایەکی باش بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە هەستیارە دادەنێت.

پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، هەرێم کەمال ئاغا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا، تیشکی خستە سەر دوایین پێشهاتە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان و گرنگیی دەستپێشخەرییەکان بۆ یەکخستنی لایەنەکان.

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی، ئاماژەی بە دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی کرد بۆ رێکخستنەوەی ناوماڵی کوردی و رایگەیاند: "هەموو دەستپێشخەرییەک کە ئامانج لێی کۆکردنەوەی نێوماڵی کوردی بێت، هەنگاوێکی ئەرێنییە، لەم قۆناغە هەستیارەی ئێستا، پێویستە زیاتر لە هەمیشە لەگەڵ یەکدی کۆببینەوە و ئاستی لێکتێگەیشتن و نزیکبوونەوەکانمان پەرە پێبدەین."

سەبارەت بە پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەرێم کەمال جەختی لەسەر پێویستی خێراکردنی هەنگاوەکان کردەوە و روونی کردەوە کە پێویستە حکوومەت پێکبێت بۆ ئەوەی ئەم قۆناغە بە سەرکەوتوویی تێپەڕێندرێت.

هەروەها داوای لە سەرجەم هێز و لایەنە سیاسییەکان کرد کە بێنە سەر مێزی گفتوگۆ بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەت، بەو پێیەی ئەم پڕۆسەیە بە بەرپرسیارێتییەکی سەرەکی و نیشتمانیی هاوبەش دەزانێت کە دەکەوێتە سەر شانی سەرجەم لایەنەکان.

سێشەممە، 26ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی قوربان، لە پەیامێکدا دەستپێشخەرییەکی راگەیاندبوو و داوای لە سەرجەم لایەنە سیاسییەکان کردبوو، لەو ساتە هەستیار و چارەنووسسازەدا، هەموو لایەك بیر لە بەرژەوەندییەكانی خەڵكی كوردستان بكەنەوە و بەرژەوەندییە باڵاكانی گەل لە سەرووی ئامانج و بەرژەوەندیی بەرتەسك دابنێن.

سەرۆک بارزانی، لە پەیامەکەیەدا داوای ئەوەشی لە لایەنەکان کردبوو، واز لەو ململانێیە بێ ئەنجامە و، ئەو خۆخۆرییە بێنن كە ماوەیەكە پڕۆسەی سیاسیی هەرێم بە دەستیەوە دەناڵێنێت.

گوتوبووشی: لە دوای جەژنی پیرۆزی قوربان بە دڵسۆزی و هەستی نیشتیمانپەروەرانەوە بە یەكەوە كۆببننەوە و ئەو چەقبەستووییە سیاسییە چارە بكەن و كۆتایی بەم دۆخە نالەبارە سیاسییە بهێنن.