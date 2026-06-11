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ده‌م پارتی: پێویسته‌ پێش پشووی پەرلەمان یاسای پڕۆسەی ئاشتی دەربچێت

تورکیا دەم پارتی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا

سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی لە پەرلەمانی تورکیا رایدەگەیەنێت، بۆ سەرکەوتنی پڕۆسەی ئاشتی پێویستە پەرلەمان رۆڵی خۆی بگێڕێت و یاسایەکی تایبەت بە پڕۆسەکە دەربکات. ئاماژە بەوەش دەدات کە دەستەبەرکردنی "مافی هیوا" و رەخساندنی زەمینە بۆ رۆڵی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ چارەسەری دیموکراتی، مەرجێکی بنەڕەتییە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، گوڵستان کڵچ کۆچیغیت سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) لە پەرلەمانی تورکیا، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە پەرلەمانی ئەو وڵاتە رایگەیاند "تورکیا لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردایە و پڕۆسەی ئاشتی و بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراتی، پێویستی بە چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە."

گوڵستان کڵچ جەختی کردەوە کە پەرلەمان ناوەندی سەرەکیی چارەسەرییە و گوتی "پێش ئەوەی پەرلەمان بچێتە پشووی یاسایی، دەبێت ئەو یاسایەی کە بە 'یاسای چوارچێوە' یان وەک ئۆجەلان ناوی بردووە 'یاسای خانە بنەڕەتییەکان'، پێشکەشی پەرلەمان بکرێت و بەپەلە پەسند بکرێت، تاوەکو پڕۆسەکە گەرەنتییەکی یاسایی هەبێت."

سەبارەت بە بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا، سەرۆکی فراکسیۆنی دەم پارتی داوای کرد کە تورکیا کۆتایی بەو پێداگرییە بهێنێت لە جێبەجێنەکردنی بڕیارەکان و گوتی"جێبەجێنەکردنی بڕیارەکانی دادگای ئەوروپا لەبارەی دۆسیەکانی سەڵاحەدین دەمیرتاش و عوسمان کاڤالا، پێگەی تورکیا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لاواز دەکات و باجەکەشی 86 ملیۆن هاووڵاتی دەیدەن."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوڵستان کڵێچ باسی لە پرسی "مافی هیوا" کرد و رایگەیاند "زۆر گرنگە 'مافی هیوا' کاراکتر بێت، هەروەها رەخساندنی مەرجی گونجاو و پەرەپێدانی ئامرازەکانی پەیوەندیکردن بۆ ئۆجەلان بە مەبەستی گێڕانی رۆڵە سەرەکییەکەی لە دانوستان و چارەسەری دیموکراتیدا، مەرجێکی حەتمی و (ناکرێت بەبێ ئەو بێت) بۆ بنیاتنانی ئاشتی."

لە کۆتاییدا، داوای لە حکوومەتی تورکیا کرد کە چیتر کات بەفیڕۆ نەدات و خشتەیەکی کاتی بۆ پڕۆسەکە رابگەیەنێت، هەروەها رەشنووسی یاسای چارەسەری لەگەڵ رای گشتیی هاوبەش بکات و بەر لە تەواوبوونی ئەم خولەی پەرلەمان، یاساکە بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,