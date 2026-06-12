وەزارەتی دەرەوەی ئێران: سەروەری و ئاسایشی نیشتمانیی ئێران جێگەی پڕوپاگەندە نییە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی ئێران وەڵامی راگەیەندراوی 22 وڵاتی رۆژئاوایی دەداتەوە و دەڵێت، ئاسایشی نیشتمانیی و سەروەریی وڵاتەکەیان جێگەی مامەڵەی پروپاگەندە نییە. جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران ئەو تۆمەتانەی بە "ئۆپەراسیۆنێکی سیاسی" ناوبرد و هۆشداری دا کە هەر کردارێکی دوژمنکارانە و تۆمەتێکی بێ بەڵگە، رووبەڕووی وەڵامی یاسایی، سیاسی و بەهێزی تاران دەبێتەوە.

کازم خەریب ئابادی، جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی و نێودەوڵەتی، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" بڵاویکردەوە، ئەو تۆمەتانەی لە راگەیەندراوەکەدا سەبارەت بە "چالاکییە هەڕەشەئامێزەکانی ئێران" هاتوون، بێ بنەما و سیاسیین. ناوبراو جەختی لەوە کردەوە: "ئەو وڵاتانەی خۆیان مێژوویەکی رۆشنیان لە پێشێلکردنی سەروەریی ئێران، پشتیوانیکردن لە دەستدرێژیی سەربازی، پەنادانی گرووپە تیرۆریستییەکان و دابینکردنی پارێزبەندی بۆ ئیسرائیل هەیە، هیچ شایستەییەکی ئەخلاقی و یاساییان نییە بۆ تۆمەتبارکردنی کۆماری ئیسلامیی ئێران."

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران ئەم هەنگاوەی وڵاتانی رۆژئاوایی بە هەوڵێک بۆ بەلاڕێدابردنی رای گشتی و پەردەپۆشکردنی پێشێلکارییەکانی خۆیان زانی و گوتی: "پاڵپێوەنانی چەندین بانگەشەی بێ بەڵگە بۆ دامەزراوە فەرمییەکانی ئێران، نە جێبەجێکردنی یاسای نێودەوڵەتییە و نە بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشە فرەنەتەوەییەکان."

لە کۆتاییدا، خەریب ئابادی بە شێوەیەکی توند هۆشداری دا و گوتی: "سەروەری، یەکپارچەیی خاک و ئاسایشی نیشتمانیی ئێران بۆ مامەڵەی پروپاگەندە نین. هەر کردارێکی دوژمنکارانە، هەر تۆمەت‌ سازکردنێکی بێ بەڵگە و هەر بەشداریکردنێک لە پڕۆژەی فشار بۆ سەر ئێران، رووبەڕووی وەڵامی یاسایی، سیاسی و بەهێزی ئێران و هەروەها وەڵامدانەوەی گونجاو و هاوتەریب دەبێتەوە."

ئەم کاردانەوەیەی خەریب ئابادی دوای ئەوە هات کە رۆژی پێنجشەممە، 22 وڵات لە راگەیەندراوێکی هاوبەشدا، لەنێویاندا ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا، بە توندی هۆشدارییان بە ئێران دابوو کە دەستبەجێ کۆتایی بە هەوڵەکانی بۆ کوشتن، رفاندن، ئازاردان و هەڕەشەکردن لە خاکی وڵاتەکانیاندا بهێنێت و رایانگەیاندبوو: "ئەم کردارانە پێشێلکردنی سەروەریی نیشتمانی و نەریتی نێودەوڵەتییە و دەبێت دەستبەجێ رابگیرێن."