واشنتن: 7 ملیۆن بەرمیل نەوت لە هورمزەوە دەرچووە

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کریس رایت، وەزیری وزەی ئەمریکا رایگەیاند، 7 ملیۆن بەرمیل نەوت بە هاوکاری وڵاتەکەی لە گەرووی هورمزەوە گواستراوەتەوە.

هەینی 12ـی حوزەیرانی 2026، کریس رایت، وەزیری وزەی ئەمریکا رایگەیاند،"هیچ نەوتێکی خاوی ئێرانی لە گەرووی هورمزەوە دەرنەچووە". گوتیشی، " نزیکەی 7 ملیۆن بەرمیل نەوت بە هاوکاری سەربازی ئەمریکا لە کەنداوەوە رەوانە کراوە".

هاوکات، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا، ئەمڕۆ هەینی هەموو ئەو مەرجانەی رەتکردەوە کە لە لایەن ئێرانەوە بۆ دەزگاکانی راگەیاندن دزەیان پێکرابوو سەبارەت بە دانوستانەکانی نێوان هەردوولا، ترەمپ جەختی کردەوە ئەو مەرجانە هیچ پەیوەندییەکیان بەو رێککەوتنە نووسراوەوە نییە کە ئەنجام دراوە.

ترەمپ لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: "ئەو مەرجانەی ئێران بۆ میدیاکان بڵاوی کردوونەتەوە درۆن و دوورن لەو رێککەوتنەی بە نووسراو واژۆ کراوە"، هەروەها گوتیشی، "ئەوەی ئێرانییەکان دەڵێن، لەوانەش بەیاننامە لاوازەکەیان سەبارەت بە گەیشتن بە رێککەوتن، هیچ راستییەکی تێدا نییە".