پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە هەرێمی کوردستان دەستیپێکرد

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وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، دەستپێکردنی پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی لە هەرێم راگەیاند و بۆ ئەمساڵ 400 هەزار تۆن گەنم، لە سایلۆکانی هەرێمەکە وەردەگیرێت.

هەینی، 12ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە هەرێم بۆ ئەمساڵ بە فەرمی دەستیپێکرد.

بە پێی راگەیەنراوەکە، بۆ ئەمساڵ بڕیارە بڕی 400 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەربگیرێت.

وەرگرتنی بڕی گەنمەکە بەم شێوەیەی خوارەوە پۆلێن کراوە:

لە چوارچێوەی پلاندا: 292 هەزار تۆن گەنم بە نرخی 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەردەگیرێت.

لە دەرەوەی پلاندا: 108 هەزار تۆن گەنم بە نرخی 500 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک وەردەگیرێت.

هاوکات، بڕی گەنمی دیاریکراو بەم شێوەیە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا دابەش کراوە:

سلێمانی: 150 هەزار و 209 تۆن.

هەولێر: 122 هەزار و 680 تۆن.

دهۆک: 116 هەزار و 83 تۆن.

هەڵەبجە: 11 هەزار و 28 تۆن.

ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەمڕۆ مستەفا نزار، وەزیری بازرگانیی عێراق، لە کاتی بەسەرکردنەوەی پڕۆسەی وەرگرتنی یەکەمین بڕی گەنمی ئەمساڵ لە سایلۆی هەولێر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: کە ئەوان هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی رەنج و ماندووبوونی جووتیارانی هەرێم بەفیڕۆ نەچێت.

دوێنێ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، سەروەر هاواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی هەرێمی کوردستان، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ی کەناڵی کوردستان24، گوتوبووی: بڕی ئەو گەنمەی لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە بۆ هەرێم دیاریکراوە بە بەراورد بە قەبارەی راستەقینەی بەرهەمی ئەمساڵ، بڕێکی کەمە و تێرکەری پێویستیی جووتیارانی هەرێمی کوردستان نییە.