گرۆسی و فواد حسێن تاوتوێی ئاسایشی ئەتۆمی لە کەنداو دەکەن

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بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم (IAEA)، رایگەیاند، گفتوگۆیەکی گرنگی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی عێراق کردووە، سەبارەت بە پاراستنی ئاسایشی ئەتۆمی لە ناوچەی کەنداو و رێگری لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی.

هەینی 12ـی حوزەیرانی 2026، رافائیل گرۆسی، بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) ئاشکرای کرد، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ فواد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق کردووە و تێیدا بیروڕایان کردووە سەبارەت بە دوایین پەرەسەندنەکانی پەیوەست بە سەلامەتی و ئاسایشی ئەتۆمی لە کەنداو ئاڵوگۆڕ.

بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم گوتی: "گفتوگۆمان کرد لەسەر ئاڵنگارییەکانی ئێستا بۆ ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی."

گرۆسی سوپاسی فواد حسێنی کرد بۆ ئامادەیی و پابەندبوونی عێراق بۆ کارکردنی پێکەوەیی لە پێناو بەدیهێنانی ئەو ئامانجە گرنگانەدا. ئەم پەیوەندییە لە کاتێکدایە کە عێراق هەوڵ دەدات وەک ناوبژیوانێک یان لایەنێکی کاریگەر رۆڵ ببینێت لە هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکە.