کونسوڵخانەی قەتەر بۆ کوردستان24: ژمارەیەک پڕۆژەی هاوبەشی بازرگانی لەگەڵ کوردستان جێبەجێ دەکەین

پێش کاتژمێرێک

کونسوڵخانەی گشتیی قەتەر لە هەولێر، لە وەڵامی چەند پرسیارێکی ماڵپەری کوردستان24ـدا، ڕایگەیاند، کارە دیپلۆماسییەکانیان گەشەی سەندووە و ژینگەی پێکەوەژیانی هەرێمی کوردستان ئاسانکاری بۆ کردوون. هەروەها جەختی کردەوە، هەوڵدەدەن وەبەرهێنەران بۆ سێکتەرە گرنگەکانی کوردستان رابکێشن.

ژینگەی کۆمەڵایەتی و ئاسایشی هەولێر

کونسوڵخانەی گشتیی قەتەر روونی کردەوە، لە سەرەتای دەستبەکاربوونیانەوە لە هەولێری پایتەخت، کۆمەڵگەیەکی هەمەچەشن، کراوە و لەسەرخۆیان بینیوە، تایبەتمەندیی سەرەکیی ئەم کۆمەڵگەیەش بوونی روحی لێبوردەیی و پێکەوەژیانی ئاشتییانەیە.

باسی لەوەش کردووە "ئەم ژینگە لەبارە کاریگەریی ئەرێنیی راستەوخۆی لەسەر کار و رەفتاری رۆژانەی ئەوان لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستاندا هەبووە، ئاسانکاریی گەورەشی بۆ رێکخستنی پێوەندییەکانیان لەگەڵ دامەزراوە فەرمییەکاندا دروست کردووە".

خاڵێکی دیکە کونسوڵخانەکە سەرنجی بۆ راکێشا، پرسی میواندۆستی و پێشوازیی گەرمی خەڵکی هەرێمی کوردستان و بە تایبەت نیشتەجێبووانی شاری هەولێر بوو، پێیان وایە ئەم پێشوازی و رێزگرتنە ناوازەیە بووەتە هۆی توندوتۆڵکردنی پێوەندیی دۆستایەتی و برایەتیی نێوان هەردوولا.

پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان

کونسوڵخانەی قەتەر ئاماژەی بەوە دا، پەیوەندییەکانی نێوان دەوڵەتی قەتەر و هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای رێزی بەرانبەر و پاراستنی بەرژەوەندیی هاوبەش دامەزراون، رۆژ لە دوای رۆژیش لە گەشەکردنی بەردەوامدان. لەم چوارچێوەیەدا، لە ساڵانی رابردوودا ئاستی پێوەندی و هەماهەنگییەکان لە رێگەی سەردانی فەرمیی شاندەکان و هاوکاریی نێوان کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت، بازدانێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە.

کونسوڵخانەکە دەرفەتی زۆر باش و بەپیت لە چەندین سێکتەری جیاوازدا دەبینێت، هانی سەرمایەداران و وەبەرهێنەرانی قەتەری دەدات سوود لە ژینگەی هەرێم وەربگرن، بە تایبەت لە بوارەکانی وزە، گەشتوگوزار، کشتوکاڵ و ئاوەدانکردنەوەی ژێرخاندا.

کونسوڵخانەکە پێی وایە، هاوکاریی زیاتر لە بوارەکانی فێرکاری، کلتوور و بەهێزکردنی توانای مرۆیی لە رێگەی گۆڕینەوەی بەرنامەی ئەکادیمییەوە، دەبێتە کۆڵەکەیەکی سەرەکی بۆ قووڵکردنەوەی زیاتری پێوەندییەکان.

پلانی پڕۆژە هاوبەشەکان لە داهاتوودا

سەبارەت بە پڕۆژە هاوبەشەکان، کونسوڵخانەی قەتەر ئەوەی خستەروو، ئێستا کارەکانیان لەسەر دروستکردنی پردی پێوەندیی پتەو لە نێوان کۆمپانیاکان و دامەزراوەکانی هەردوولادا چڕ کردووەتەوە، تاوەکو ژینگەیەکی گونجاو بۆ دەستپێشخەریی ئابووریی نوێ بێتە کایەوە. لێکۆڵینەوە و دانوستانی چڕ لەسەر چەندین دەرفەتی وەبەرهێنان لە بوارەکانی تەندروستی، فێرکاری، گەشتوگوزار و کشتوکاڵدا بەڕێوەدەچن.

کونسوڵخانەکە گەشبینیی خۆی نیشان دا، لە ماوەی داهاتوودا ئەم هیوایە ببێتە راستی و پڕۆژەی هاوبەشی کرداری و بەردەوام رابگەیەنرێن، چونکە ئارەزوویەکی راستەقینە لە لایەن هەردوولاوە هەیە بۆ گۆڕینی ئەم توانایانە بۆ پڕۆژەی ستراتیژی، قۆناغی داهاتووش دەبێتە شایەدی دەستپێشخەریی زیاتر کە گەشەپێدانی ئابووری بەهێز دەکەن.

تێڕوانینی دەوحە بۆ حکوومەتی نوێی بەغدا

لە تەوەرێکی دیکەی وەڵامەکاندا، کونسوڵخانەی قەتەر رایگەیاند، پێشوازی لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی دەکەن و هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازن لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە خەڵکی عێراق و بەهێزکردنی کاروانی ئاوەدانکردنەوە.

کونسوڵخانەی قەتەر دووپاتی کردەوە، دیدگای دەوڵەتی قەتەر بەردەوامبوونە لە پەرەپێدانی هاوکارییەکان لەگەڵ عێراق لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش، پاڵپشتیی تەواوی خۆشیان بۆ پاراستنی ئارامی، یەکێتی و سەروەریی خاکی عێراق رادەگەیەنن.

کونسوڵخانەی گشتیی قەتەر لە هەولێر، کە لە ساڵی 2023دا بە فەرمی کرایەوە، وەرچەرخانێکی گرنگ بوو لە بەهێزکردنی پەیوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانی نێوان دۆحە و هەرێمی کوردستان. لە ڕووی سیاسییەوە، ئەم هەنگاوە نیشانەی متمانەی قەتەرە بە سەقامگیریی هەرێم و پێگەی دیپلۆماسی لە ناوچەکەدا، کە لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتن و هاوسەنگیی هێز بونیاد نراوە

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دەقی پرسیار و وەڵامەکان:

کوردستان24: بەو پێیەی کونسوڵخانەی قەتەر چەند ساڵێکی کەمە کراوەتەوە، چۆن هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ئەمنی، ژینگەی کۆمەڵایەتی و پێشوازیی خەڵکی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت هەولێری پایتەخت دەکەن لە ماوەی مانەوەتاندا لێرە؟

کونسوڵخانەی قەتەر: لە کاتی کردنەوەی کونسوڵخانەکەوە، گەشەکردنێکی بەرچاومان لە لایەنە جیاجیاکانی پەیوەست بە کارەکانی نێردەی دیپلۆماسیمان بینیوە، ئەمەش هاوکار بووە لە ئاسانکاریی کارەکانی کونسوڵخانە و بەهێزکردنی پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە فەرمی و کۆمەڵایەتییەکاندا. ئێمە کۆمەڵگەیەکی هەمەچەشن و کراوەمان بینی، خاوەن روحی پێکەوەژیان و لێبوردەییە، ئەمەش کاریگەریی ئەرێنی لەسەر سروشتی پەیوەندی و کارلێکی رۆژانەمان لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستان هەبووە.

سەبارەت بە پێشوازیی گەرمیش، لە رۆژی یەکەمەوە رێزێکی زۆر و پێشوازیی باشی خەڵکی هەرێممان دیت، بەتایبەت لە هەولێری پایتەخت، ئەم پێشوازییەش کاریگەریی گەورەی لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندیی دۆستایەتی و لێکتێگەیشتن هەبووە، هاوکار بووە لە جێگیرکردنی پەیوەندییە برایانەکانی نێوان دەوڵەتی قەتەر و هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پەیوەندییە تایبەتەکانی نێوانمان لەگەڵ کۆماری عێراقی برا.

ئێمە پێزانینی خۆمان بۆ هاوکاری و پاڵپشتیی لایەنە فەرمییەکان دەردەبڕین، چاوەڕوانی بەردەوامیی بەهێزکردنی پەیوەندییە کلتووری، ئابووری و مرۆییەکانین بە جۆرێک خزمەتی بەرژەوەندیی هاوبەشی هەردوولا بکات.

کوردستان24: هەڵسەنگاندنتان بۆ ئاستی ئێستای پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی قەتەر چییە؟ لە چ بوارێکدا دەرفەتی گەورەتر دەبینن بۆ بەهێزکردنیان؟

کونسوڵخانەی قەتەر: پەیوەندییەکانی نێوان دەوڵەتی قەتەر و هەرێمی کوردستان ئەرێنی و لە گەشەکردنی بەردەوامدان، لەسەر بنەمای رێزی بەرانبەر، بەرژەوەندیی هاوبەش و ئارەزووی راستەقینە بۆ پەرەپێدانی هاوکارییەکان لە بوارە جیاجیاکاندا بنیات نراون. ساڵانی رابردوو پێشکەوتنی بەرچاویان لە ئاستی پەیوەندی و هەماهەنگیدا بەخۆوە بینیوە، چ لە رێگەی سەردانی بەرانبەر یان لە رێگەی هاوکاریی نێوان دامەزراوە حکوومییەکان و کەرتی تایبەتەوە.

ئێمە دەبینین دەرفەتی زۆر باش هەن بۆ بەهێزکردنی زیاتری ئەم پەیوەندییانە، بەتایبەت لە بوارەکانی ئابووری و وەبەرهێناندا، چونکە هەرێمی کوردستان خاوەن توانای گەورەیە لە سێکتەرەکانی وزە، گەشتوگوزار، کشتوکاڵ و ژێرخاندا، ئەمانەش ئەو بوارانەن سەرنجی وەبەرهێنەرانی قەتەرییان راکێشاوە. هەروەها بڕوامان وایە هاوکاری لە بوارەکانی فێرکاری، کلتوور و پەرەپێدانی توانای مرۆیی دەتوانێت ببێتە کۆڵەکەیەکی گرنگ بۆ قووڵکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا لە رێگەی ئاڵوگۆڕی شارەزایی و پرۆگرامە ئەکادیمی و کلتوورییەکانەوە.

ئێمە چاوەڕوانی بەردەوامیی کارکردنی هاوبەشین بۆ بەهێزکردنی ئەم هاوبەشییە و فراوانکردنی بوارەکانی، بە جۆرێک خزمەتی بەرژەوەندیی هاوبەش بکات و پاڵپشتی لە سەقامگیری و خۆشگوزەرانی لە ناوچەکەدا بکات.

کوردستان24: ئێستا پڕۆژەی هاوبەش لە نێوان ئێوە و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا هەیە؟ ئایا هیچ پلان یان چاوەڕوانییەک بۆ دەستپێکردنی پڕۆژەی هاوبەش لە داهاتوویەکی نزیکدا هەیە؟

کونسوڵخانەی قەتەر: دۆخی ئێستا چەندین بواری جیاوازی هاوکاری و هەماهەنگی لە نێوان هەردوولادا لەخۆ دەگرێت، پەیوەندیی بەردەوامیش لەگەڵ دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوکارە لە دۆزینەوەی دەرفەتی نوێ بۆ هاوبەشی و هاوکاری، ماوەی رابردووش شایەدی بایەخدانی بەرانبەر بووە بە بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابووری و وەبەرهێنانەکان و فراوانکردنی ئاسۆکانی هاوکاری لە چەندین سێکتەری گرنگدا. سەبارەت بە پڕۆژە هاوبەشەکان، ئێمە ئێستا تیشک دەخەینە سەر دروستکردنی پردی پەیوەندی لە نێوان دامەزراوە حکوومییەکان و کەرتی تایبەت لە هەردوولادا، بۆ رەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بە مەبەستی دەستپێکردنی دەستپێشخەری و پڕۆژەی بەسوود بۆ هەردوولا.

هەروەها گفتوگۆ و لێکۆڵینەوە لەسەر چەندین دەرفەتی باش لە بوارەکانی وەبەرهێنان، گەشتوگوزار، کشتوکاڵ، فێرکاری، تەندروستی و ژێرخاندا دەکەین. ئێمە گەشبینین بە ئەگەری دەستپێکردنی پڕۆژەی هاوبەش لە ماوەی داهاتوودا، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ئارەزووە راستەقینەیەی لای هەردوولا هەیە بۆ بەهێزکردنی هاوکاری و گۆڕینی تواناکان بۆ هاوبەشیی کرداری و بەردەوام، پێمان وایە قۆناخی داهاتوو شایەدی دەستپێشخەریی زیاتر دەبێت هاوکار بن لە پاڵپشتیکردنی گەشەپێدانی ئابووری و بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان دەوڵەتی قەتەر و هەرێمی کوردستان.

کوردستان24: چاوەڕوانی و دیدگای دەوڵەتی قەتەر بۆ سروشتی هاوکاری لەگەڵ حکوومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی چییە؟

کونسوڵخانەی قەتەر: دەوڵەتی قەتەر سەیری عێراق دەکات وەک وڵاتێکی برا لە ناوچەکەدا، پێشوازییش لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەکات، هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازێت لە خزمەتکردنی گەلی عێراقی برا و بەهێزکردنی کاروانی گەشەپێدان و سەقامگیریدا.

دیدگای دەوڵەتی قەتەر خۆی لە بەردەوامیی پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هاوکاری لەگەڵ کۆماری عێراق لەسەر بنەمای رێزی بەرانبەر و بەرژەوەندیی هاوبەش دەبینێتەوە، بە جۆرێک خزمەتی بەرژەوەندیی هەردوو وڵات و هەردوو گەلی برا بکات، چاوەڕوانی بەهێزکردنی هاوکاریشین لە بوارە جیاجیاکانی ئابووری، گەشەپێدان و وەبەرهێناندا، لەگەڵ هاندانی ئەو هاوبەشییانەی هاوکار دەبن لە بەدیهێنانی گەشەپێدان و خۆشگوزەرانیدا.

هەروەها دەوڵەتی قەتەر پاڵپشتیی خۆی بۆ هەر هەنگاوێک دووپات دەکاتەوە کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی سەقامگیریی کۆماری عێراق، یەکێتی و سەروەرییەکەی، ئەمەش بەپێی ئەو پەیوەندییە برایانەیەی هەردوو وڵات پێکەوە دەبەستێتەوە.