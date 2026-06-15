وەزارەتی نەوتی عێراق: رێككەوتنێكی زۆر باشمان لەگەڵ هەرێمی كوردستان هەیە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق گەشبینی خۆی نیشان دەدات سەبارەت بە چارەسەرکردنی دۆسیەی نەوتی هەرێمی کوردستان و رایدەگەیەنێت، گەیشتوونەتە رێککەوتنێکی زۆر باش کە زەمینە بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت خۆش دەکات.

سەلیم روکابی، گوتەبێژی وەزارەتی نەوتی عێراق لە لێدوانێکدا بە کوردستان24ـی راگەیاند "لە ئەنجامی گفتوگۆکانی نێوان وەزارەتی نەوت و وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم و نوێنەری کۆمپانیا نەوتییەکان، رێککەوتنێکی سێ قۆڵی زۆر باش هاتوەتە ئاراوە بۆ بەڕێوەبردنی دۆسیەی نەوت."

سەلیم روکابی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم رێککەوتنە وەک هەنگاوێکی جدی دەبینرێت بۆ دووبارە چالاککردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بازاڕەکانی جیهان، ئەمەش دوای ئەوەی بۆ ماوەیەک پڕۆسەکە راوەستابوو.

سەبارەت بە قەبارەی هەناردەکردن، گوتەبێژی وەزارەت ئاشکرای کرد کە ئێستا هەناردەی نەوتی عێراق نزیکەی 200 هەزار بەرمیلی رۆژانەیە، هەروەها پێشبینی کرد دوای چارەسەرکردنی تەواوەتی دۆسیەکە و کردنەوەی گەرووی هورمز، بڕی هەناردەکردنی نەوت بەشێوەیەکی بەرچاو بەرز ببێتەوە.

لە لایەکی دیکەوە و وەک ئامادەکارییەک بۆ گەڕانەوەی کۆمپانیا بیانییەکان و دەستپێکردنەوەی کارەکان، شاندێکی باڵای ئەمنی عێراق سەردانی شاری هەولێری کرد، ئامانجی سەرەکی سەردانەکە جەختکردنەوە بوو لەسەر پاراستنی ئاسایشی کێڵگە نەوتییەکان و دابینکردنی ژینگەیەکی لەبار بۆ کارکردنی کۆمپانیاکانی نەوت، تاوەکو هیچ رێگرییەکی ئەمنی لەبەردەم پڕۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمدا نەمێنێت.

ئەم پێشهاتە نوێیانە لە کاتێکدایە کە بازاڕی وزەی عێراق و جیهان چاوەڕوانی گەڕانەوەی هاوسەنگی و دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانن بۆ کەمکردنەوەی فشارە ئابوورییەکان.