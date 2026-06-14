پێش کاتژمێرێک

شاندێکی سەربازیی عێراق گەیشتە هەولێر و ئاسایشی کێڵگە نەوتییەکان لەگەڵ بەرپرسانی کوردستان تاوتوێ دەکات.

بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، شاندێکی باڵای سەربازیی عێراق بە سەرۆکایەتیی سوپاسالار عەبدولئەمیر رەشید یارەڵڵا، گەیشتە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان.

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، شاندەکە چەندان پرسی ئەمنی لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکات؛ گرنگترینیان، گەرەنتیی ئاسایشی کێڵگە نەوتییەکان دەبێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە کۆبوونەوەی رابردووی نێوان شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نوێنەرانی کۆمپانیا نەوتییەکان؛ داوا لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کرابوو، گەرەنتیی ئەمنی بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان و زیادکردنی هەناردەی نەوت بدات.

لە ماوەی رابردوودا، کێڵگە نەوتییەکانی کوردستان رووبەرووی چەندان هێرشی درۆنی و مووشەکی بوونەتەوە؛ ئەمەش وایکرد، بەرهەمهێنان و هەناردەی نەوت بۆ ماوەیەک بوەستێت.