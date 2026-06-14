سیاسی

سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە سەلاحەدین بەهائەدین دەکات

سەرۆک بارزانی
سەرۆک بارزانی
کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆک بارزانی پرسەنامەیەکی ئاراستەی سەلاحەدین بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان کرد بۆ کۆچی دوایی برا گەورەکەی و هاوخەمیی خۆی بۆ خانەوادەکەیان دەربڕی.

 

دەقی پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ مامۆستا سەلاحەدین بەهائەدین:

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەڕێز مامۆستا سەلاحەدین بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی  مامۆستا (حسێن محەمەد بەهائەدین)ـی برا گەورەتانم پێ گەییشت.
پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بەڕێزتان و خانەوادە و دۆستان و ئاشنایانتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.
لە خودای گەورە داوکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو مامۆستا حسێن بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە ئێوە و هەموو لایەک ببەخشێت.
انا لله و انا إليه راجعون 

مسعود بارزانی
14ی حوزەیرانی 2026

 
 
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