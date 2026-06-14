سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە سەلاحەدین بەهائەدین دەکات

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ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆک بارزانی پرسەنامەیەکی ئاراستەی سەلاحەدین بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان کرد بۆ کۆچی دوایی برا گەورەکەی و هاوخەمیی خۆی بۆ خانەوادەکەیان دەربڕی.

دەقی پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ مامۆستا سەلاحەدین بەهائەدین:

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەڕێز مامۆستا سەلاحەدین بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی مامۆستا (حسێن محەمەد بەهائەدین)ـی برا گەورەتانم پێ گەییشت.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی بەڕێزتان و خانەوادە و دۆستان و ئاشنایانتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.

لە خودای گەورە داوکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو مامۆستا حسێن بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە ئێوە و هەموو لایەک ببەخشێت.

انا لله و انا إليه راجعون

مسعود بارزانی

14ی حوزەیرانی 2026