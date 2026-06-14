تەندروستی

ساڵانە زیاتر لە 280 هەزار بوتڵ خوێن بۆ نەخۆشان دابین دەکرێت

کوردستان خوێن بەخشین وەزیری تەندروستی بانکی خوێن

سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، رۆژانە نزیکەی 780 بوتڵ خوێن بە خۆرایی بۆ نەخۆشان دابین دەکرێت و تاوەکو ئێستا هیچ حاڵەتێکی گواستنەوەی ڤایرۆس لە رێگەی خوێنەوە تۆمار نەکراوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ی حوزەیرانی 2026، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا، سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی رایگەیاند، خوێن هیچ جێگرەوەیەکی نییە و تەنیا مرۆڤ سەرچاوەکەیەتی، بۆیە بەخشینی خوێن ئەرکێکی مرۆیی، نیشتمانی و شەرعییە بۆ رزگارکردنی ژیانی نەخۆش.

وەزیری تەندروستی ئاماژەی بەوە کرد، ساڵانە زیاتر لە 280,000 یەکەی خوێن بەسەر نەخۆشاندا دابەش دەکرێت، کە دەکاتە رۆژانە نزیکەی 780 بوتڵ خوێن. روونیشیکردەوە کە 66%ـی ئەو خوێنە لە کەرتی گشتی و 34%ـی لە کەرتی تایبەت بەکاردەهێنرێت، بانکی خوێنیش بە شەو و رۆژ و لە رۆژانی پشووشدا بەردەوامە لە دابینکردنی خوێن بۆ نەخۆشەکان.

سامان بەرزنجی جەختی لەوە کردەوە، هەر بوتڵێک خوێن زیاتر لە 100 دۆلار تێچووی هەیە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو تێچووەکەی گرتووەتە ئەستۆ و بە خۆرایی دەدرێتە کەرتی گشتی و تایبەت.

گوتیشی: "تاوەکو ئێستا هیچ حاڵەتێکی گواستنەوەی نەخۆشی یان ڤایرۆس لە رێگەی گواستنەوەی خوێنەوە تۆمار نەکراوە".

وەزیری تەندروستی باسی لەوەش کرد، تەنیا سەنتەرەکانی بانکی خوێن کە دامەزراوەی حکوومین، مافی وەرگرتن و بەخشینی خوێنیان هەیە. دووپاتیشی کردەوە کە بە شانازییەوە هەموو ساڵێک وەک خوێنبەخش بەشدار دەبن بۆ ئەوەی پەیامی "بەخشینی خوێن بەخشینی ژیانە" بە کۆمەڵگە بگەیەنن.

 
ئیسرا ئەنوەر ,