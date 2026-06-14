سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامی دەکات

پێش 39 خولەک

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرسەنامەیەک ئاراستەی مامۆستا سەڵاحەددین محەمەد بەهائەدین، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان دەکات و هاوخەمی خۆی بۆ کۆچی دوایی مامۆستا حوسێن محەمەد بەهائەدینی برای دەردەبڕێت.

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆکی حکوومەت

بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهائەددین ، ئەمینداری گشتیی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان؛

بە داخەوە هەواڵی کۆچی دوایی برا گەورەتان،خوالێخۆشبوو مامۆستا حوسێن محەممەد بەهائەددین-م بیست، پرسە و سەرەخۆشیتان لێ دەکەم و هاوبەشی خەمتانم، خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەوایی بە بنەماڵە بەڕێزەکەتان ببەخشێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان