ئیسرائیل هێرشی کردە سەر زاحییەی بەیروت
فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر باشووری بەیروت.
پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆی یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر ژمارەیەک پێگەی سەربازیی حزبوڵڵا لە گەڕەکی زاحییە، لە باشووری بەیروتی پایتەختی لوبنان.
دوای هێرشەکەش هەریەک لە بنیامین نەتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل و یەسرائیل کاتز، وەزیری بەرگری، لە راگەیەنراوێکدا بەرپرسیارێتیی خۆیان لە هێرشەکە راگەیاند.
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کرد، ئەم هێرشانە لە وەڵامی ئەو مەترسییانەدان رووبەڕووی باکووری وڵاتەکەیان دەبنەوە بەوپێیەی رۆژانە بە درۆن و مووشەک لە لایەن حزبوڵڵای لوبنانییەوە دەکرێتە ئامانج.
ئەمە لە کاتێکدایە، ئێران هۆشداری بە ئیسرائیل داوە، ئەگەر زاحییەی بەیروت بۆردومان بکاتەوە، جارێکی دیکە هێرشی مووشەکی دەکاتە سەری.
شەوی یەکشەممە، 07ـی حوزەیرانی 2026، گرژییەکانی نێوان تاران و تەلئەڤیڤ پێیان نایە قۆناغێکی نوێوە؛ سوپای پاسدارانی ئێران چەندان هێرشی مووشەکی کردە سەر ئیسرائیل.
سوپای پاسدران هۆکاری هێرشەکانی بۆ "پابەندنەبوونی ئیسرائیل و ئەمریکا بە ئاگربەست و بەردەوامبوونی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان و بەتایبەت ناوچەی زاحییەی بەیرووت" گەڕاندەوە.
لە وەڵامی ئەو هێرشە مووشەکییانەدا، هێزی ئاسمانیی ئیسرائیل هێرشی کردە سەر چەندان ئامانجی سەربازیی ئێران لە ناوچەکانی رۆژئاوا و ناوەڕاستی ئەو وڵاتە.