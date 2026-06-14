سەرۆکی حکوومەت سەرەخۆشی لە رۆژنامەنووس هێمن لهۆنی دەکات

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ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرەخۆشی لە رۆژنامەنووس هێمن لهۆنی، راوێژکاری سەرۆکی حکوومەت و بەرپرسی ئۆفیسی دەستپێشخەری کرد بۆ کۆچی دوایی مامۆستا (حوسێن محەممەد بەهائەددین)ـی باوکی.

سەرۆکی حکوومەت پرسە و هاوخەمی خۆی پێ گەیاند و هیوای خواست خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.

هێمن لهۆنی بە ناوی خۆی و بنەماڵەکەیەوە، سوپاس و پێزانینی بۆ پەیوەندی و هاوخەمی سەرۆکی حکوومەت دەربڕی.