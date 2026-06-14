سیاسی

سەرۆکی حکوومەت سەرەخۆشی لە رۆژنامەنووس هێمن لهۆنی دەکات

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
کوردستان

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرەخۆشی لە رۆژنامەنووس هێمن لهۆنی، راوێژکاری سەرۆکی حکوومەت و بەرپرسی ئۆفیسی دەستپێشخەری کرد بۆ کۆچی دوایی مامۆستا (حوسێن محەممەد بەهائەددین)ـی باوکی.

سەرۆکی حکوومەت پرسە و هاوخەمی خۆی پێ گەیاند و هیوای خواست خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.

هێمن لهۆنی بە ناوی خۆی و بنەماڵەکەیەوە، سوپاس و پێزانینی بۆ پەیوەندی و هاوخەمی سەرۆکی حکوومەت دەربڕی.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,