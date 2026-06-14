ئەحمەد تورک: بە سەبرەوە چاوەڕێی سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی دەکەین

پێش کاتژمێرێک

سیاسەتمەداری دیاری کورد، ئەحمەد تورک رایگەیاند، کێشەی کورد لەوەدایە کە سەرەڕای هەموو شتێک، بەڵام ناسنامە و زمانی فەرامۆش دەکرێت. جەختیشیکردەوە کە ئەوان وەک لایەنی کوردی نابنە هۆکاری تێکدانی هیچ پرۆسەیەکی ئاشتی و بە سەبرەوە چاوەڕێی هەنگاوەکان دەکەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 14ـی حوزەیرانی 2026، ئەحمەد تورک، لە میانی بەشداریکردنی لە کۆنفرانسی "وەرچەرخانی دیموکراتیی کۆمار لە سەدەی دووەمدا" کە لە شاری ئەستەمبوڵ بەڕێوەچوو، تیشکی خستە سەر رەهەندەکانی کێشەی کورد و نموونەی بەخۆی هێنایەوە و گوتی "دەڵێن کورد چی دەوێت؟ من خۆم وەک نموونە دەهێنمەوە؛ من منداڵی بنەماڵەیەکی خاوەن زەوی و زارێکی بەرفراوانم لە کوردستان، بەڵام ناسنامەم نییە، زمانم نییە و گەلەکەم وەک ئەوەی بوونی نەبێت مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت. ئا ئەوە کێشەی کوردە؛ کێشەی کورد منم و لێرەدایە."

سەبارەت بە دەنگۆکانی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، ئەحمەد تورک پەیامێکی روونی ئاراستەی لایەنەکان کرد و رایگەیاند "بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە ببێتە ئاشتییەکی بەردەوام، ئێمە وەک کورد و وەک سیاسەتی کوردی بە سەبرەوە چاوەڕێ دەکەین. کورد نابێتە ئەو لایەنەی کە ئەم پرۆسەیە تێکدەدات."

لە کۆتایی ئاخاوتنەکەیدا، تورک ئاماژەی بە بوونی بێ متمانەیی لەناو شەقامدا کرد و گوتیشی"دەبینین جۆرە بێ متمانەییەک لەناو کۆمەڵگادا گەشەی کردووە. هیوادارم ئەم پرۆسەیە بگاتە سەرکەوتن و هەموو ئەو ئاستەنگانە لابرێن کە لەبەردەم ئاشتیی کۆمەڵایەتیدا هەن."