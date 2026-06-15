ئیسماعیل بەقایی: لە رێککەوتنی کۆتاییهێنان بە جەنگ نزیکین

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026 رایگەیاند، تاران و واشنتن گەیشتوونەتە رێککەوتنێکی کۆتایی و لێکتێگەیشتن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە سەرجەم بەرەکاندا، ئاماژەی بەوەش کرد، کۆتاییهێنان بە شەڕی لوبنان بەشێکی سەرەکی و دانەبڕاوی ئەم رێککەوتنەیە و بڕیارە رۆژی هەینی داهاتوو بە فەرمی واژۆ بکرێت.

ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە تاران رایگەیاند "دوای نزیکەی 100 رۆژ لە رووداو و رووبەڕووبوونەوە، شەوی رابردوو گەیشتینە رێککەوتنی کۆتایی بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ لە هەموو بەرەکاندا"، گوتیشی "ئەم هەنگاوە وەرچەرخانێکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی پەرەسەندنەکان و کۆتاییهێنان بەو جەنگەی زیانی گەورەی بە گەلانی ناوچەکە و گەلی ئێران گەیاند."

ئیسماعیل بەقایی جەختی لەوە کردەوە، پرسی گەڕاندنەوەی سەروەت و سامانە بلۆککراوەکانی ئێران مافێکی رەوای تارانە و منەتی ئەمریکای تێدا نییە، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، لە رێککەوتنەکەدا بە روونی باس لە پرسی قەرەبووکردنەوە و دووبارە ئاوەدانکردنەوەی ئەو ناوچانە کراوە کە بەهۆی تاوانەکانی جەنگەوە زیانیان بەرکەوتووە.

سەبارەت بە لایەنی ئابووری رێککەوتنەکە، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە رایگەیاند "لابردنی گەمارۆ سەرەتایی و نێودەوڵەتییەکان و هەموو ئەو سزایانەی پەیوەستن بە دۆسیەی ئەتۆمییەوە، کۆڵەکەی سەرەکی دانوستانەکانمانە لەگەڵ ئەمریکا"، ئاشکراشی کرد، بەپێی رێککەوتنەکە، ئێران دەتوانێت بەبێ هیچ بەربەستێک نەوت و پێکهاتە پترۆکیمیاییەکانی خۆی بفرۆشێت.

حکوومەتی ئێران ئاماژەی بەوە کردووە، ماوەی 60 رۆژ دیاریکراوە بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی گشتگیر و هەمیشەیی لەسەر سەرجەم دۆسیەکان، سەبارەت بە هاتوچۆی کەشتییەکانیش لە ناوچەکە، بەقایی رەتی کردەوە وڵاتەکەی باجی تێپەڕبوون بسەپێنێت، بەڵام گوتیشی "هەندێک تێچووی خزمەتگوزاریی دەریاوانی و پاراستنی ژینگەی دەریایی هەن کە پێویستە لە رێگەی میکانیزمێکی هاوبەش لە نێوان تاران و مەسقەتدا رێکبخرێن."