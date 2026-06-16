مەسرور بارزانی: ساڵی نوێی کۆچی لە گشت موسڵمانان پیرۆزبێت

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کورستان بەبۆنەی سەری ساڵی نوێی کۆچی پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی موسڵمانانی كوردستان و عێراق و جیهان دەکات.

دەقی پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەت

به‌ بۆنه‌ی هاتنی سه‌ری ساڵی نوێی كۆچی 1448، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی‌ موسڵمانانی كوردستان و عێراق و جیهان ده‌كه‌م.

لە خودای مەزن و میهرەبان نزاکارین کە ساڵی نوێی کۆچی، ساڵی ئاشتی و ئارامی و خۆشگوزەرانی بێت.

ساڵی نوێی کۆچی لە گشت موسڵمانان پیرۆز بێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان