مەسرور بارزانی: ساڵی نوێی کۆچی لە گشت موسڵمانان پیرۆزبێت
مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کورستان بەبۆنەی سەری ساڵی نوێی کۆچی پیرۆزباییەکی گەرم ئاراستەی موسڵمانانی كوردستان و عێراق و جیهان دەکات.
دەقی پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەت
به بۆنهی هاتنی سهری ساڵی نوێی كۆچی 1448، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی موسڵمانانی كوردستان و عێراق و جیهان دهكهم.
لە خودای مەزن و میهرەبان نزاکارین کە ساڵی نوێی کۆچی، ساڵی ئاشتی و ئارامی و خۆشگوزەرانی بێت.
ساڵی نوێی کۆچی لە گشت موسڵمانان پیرۆز بێت.
مەسرور بارزانی
سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان