نێچیرڤان بارزانی: داواکارم سەری ساڵی نوێی کۆچی ببێته‌ مایەی بەدیهاتنی ئاشتی

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نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی سەری ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانی کوردستان، عێراق و جیهان دەکات و دەڵێت، هيوادارم بۆ هه‌مووان ساڵى كامه‌رانى و سه‌ركه‌وتن بێت.

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی ساڵی نوێی کۆچی پەیامێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، هاتنەوەی يه‌كى موحه‌ڕره‌م و سەری ساڵی نوێی کۆچيی (1448)، به‌ گه‌رمى له‌ ته‌واوى خوشک و برایانی موسڵمان لە کوردستان، عێراق و جیهان به‌گشتى پيرۆز دەکەم. هيوادارم بۆ هه‌مووان ساڵى كامه‌رانى و سه‌ركه‌وتن بێت.

گوتیشی: له‌ خواى مه‌زن داواكارم ئەم یادە پیرۆزە ببێته‌ مایەی بەدیهاتنی ئاشتی، تەبایی، ئاسووده‌يى و سەقامگیریی بەردەوام بۆ ناوچه‌كه‌مان و ته‌واوى مرۆڤایەتی و کۆتایی بە هەموو ناخۆشییەک بێت.