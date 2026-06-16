عێراقچی: جەنگ کۆتایی نایەت ئەگەر ئیسرائیل لە لوبنان نەکشێتەوە

ئێران: هێرشکردنە سەر لوبنان یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە پێشێل دەکات

پێش 18 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، کۆتاییهاتنی جەنگ لە لوبنان مەرجێکی بنەڕەتییە بۆ کۆتاییهاتنی جەنگی ناوچەکە. لە ماوەی 60 رۆژی دانوستانەکانیشدا لەگەڵ واشنتن دۆسیەی ئەتۆمی و سزاکان تاوتوێ دەکرێن و رۆژی هەینیش بە فەرمی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان لایەنەکان دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لەبارەی رێککەوتنی تاران و واشنتن؛ ئاماژەی بەوە دا، راگەیاندنی کۆتاییهاتنی جەنگ گرنگترین رووداوی قۆناغی یەکەمی رێککەوتنەکەیە. لەبارەی دەستپێکی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکەشەوە، روونیشی کردەوە، دەستپێکی فەرمیی جێبەجێکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە لە رۆژی هەینییەوە، 19ـی حوزەیران، دەبێت.

عەباس عەراقچی لەبارەی دۆسیەی ئەتۆمیی وڵاتەکەیەوە ئەوەشی خستەروو، لە قۆناغی کۆتایی دانوستانەکاندا پرسی ئەتۆمی و هەڵگرتنی سزاکان دەخەنەروو. بۆ ئەم مەبەستەش لە ماوەی 60 رۆژی دانوستانەکان لەگەڵ ئەمریکا، هەردوو دۆسیەی ئەتۆمی و سزاکان بە وردی تاوتوێ دەکەن.

لەبارەی پەیوەندیی نێوان بەرەکانی جەنگەوە، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، کۆتاییهاتنی جەنگ لە لوبنان بابەتێکی پابەندکەرە بۆ کۆتاییهاتنی جەنگ لەگەڵ ئێران. هەروەها جەختی لەوەش کردەوە، دوێنێ کۆتاییهاتنی خێرا و یەکجاریی جەنگ لە سەرجەم بەرەکان و لە نێویاندا لوبنانیش راگەیەنرا.

عێراقچی ئاماژەی بەوەش کرد، لایەنی یەکەم لە یاداشتی لێکتێگەیشتنەکەدا ئێران و ئیسرائیلە و لایەنی دووەمیش ئێران و حزبوڵڵایە. هەروەها هۆشداریشی دا لەوەی هەر هێرشێکی سەربازیی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان و بەردەوامیی داگیرکاری، بە پێشێلکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە هەژمار دەکرێت.

لە کۆتایی قسەکانیدا وەزیری دەرەوەی ئێران روونیشی کردەوە، کۆتاییهاتنی جەنگ لە لوبنان بەشێکی دانەبڕاوە لە کۆتاییهاتنی جەنگ لە ئێران، ئەمەش کشانەوەی تەواوەتیی ئیسرائیل لە خاکی لوبنان دەگرێتەوە.