پۆلیسی دارستانی پشدەر: لە ماوەی قەدەخەی راوە ماسیدا زیاتر لە 40 کەس دەستگیرکراون

پۆلیسی دارستانی پشدەر: وەزارەتی کشتوکاڵیش هاوکارمان نییە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، عەمید جەبار ئادەم، بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی پشدەر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاماری چالاکییەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکەی لە ماوەی قەدەخەی راوە ماسیدا راگەیاند و رەخنەی توندی ئاراستەی وەزارەتی کشتوکاڵ کرد.

عەمید جەبار ئادەم ئاماژەی بەوە کرد، وەک بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی راپەڕین، ئامانجی سەرەکییان پاراستنی سامانی ماسی و رێگریکردن بووە لە راوکردنی نایاسایی. راشیگەیاند: "لەمساڵدا حەوت بەلەمی پۆلیس لە سنووری بتوێن و دەریاچەی دوکان بەردەوام لە دەوریاتدا بوون، لە ئەنجامی ئەو هەوڵانەشدا توانیومانە 42 کەس لە کاتی راوکردنی ماسی لە دەریاچەی دوکان دەستگیر بکەین."

بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستانی پشدەر گوتی: "مەبەستی ئێمە زیاتر رێگریکردن بووە لەوەی خەڵک راو بکات نەک تەنیا دەستگیرکردن، بۆیە دەبینین ژمارەی دەستگیرکراوەکان بەراورد بە قەبارەی ناوچەکە کەمە، چونکە جەختمان لەسەر رێگری پێشوەختە کردووەتەوە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عەمید جەبار گلەیی و رەخنەی ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد و رایگەیاند: "سەرەڕای ئەوەی وەزارەتی کشتوکاڵ و بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵ هیچ هاوکارییەکیان نەکردووین لە پێدانی زانیاری، بەڵام ئێمە کۆڵمان نەداوە. ئەو ئامارانەی ئێستا لەبەردەستماندایە، بە هەوڵی ئەفسەرەکانمان و هاوکاریی هاووڵاتییانی دڵسۆزی ناوچەکە کۆکراونەتەوە."