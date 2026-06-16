شادمان مەلا حەسەن: لاهوور شێخ جەنگی و براکانی وەک بارمتە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرکردەیەکی "بەرەی گەل" دەڵێت، لاهوور شێخ جەنگی و براکانی رووبەڕووی زوڵمێکی گەورە بوونەتەوە و وەک بارمتە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. ئاماژەی بەوە دا، کێشەکانیان سیاسییە و خێڵەکی نییە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، شادمان مەلا حەسەن، سەرکردە لە "بەرەی گەل" رایگەیاند، لاهوور شێخ جەنگی و براکانی زوڵمێکی زۆریان لێ دەکرێت و وەک بارمتە دەستگیرکراون و مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت.

روونیشی کردەوە، دادگاکانی سلێمانی نیشانەی پرسیاری گەورەیان لەسەرە، بەهۆی بێلایەن نەبوونیان لە بڕیارداندا کاتێک لایەنێک هێزی سەربازی بەکاردەهێنێت. بۆیە داوای کرد دادگاکان بگەڕێنەوە سەر رێچکەی راستەقینەی خۆیان و سەروەر بن.

ئەو سەرکردەیەی بەرەی گەل ئاماژەی بەوە کرد، پرسی لاهوور شێخ جەنگی پرسێکی خێڵەکی نییە، بەڵکوو کێشەیەکی سیاسییە.

لەبارەی کاراکردنەوەی پەرلەمانیشەوە، روونی کردەوە، پەرلەمان بنەڕەتیترین دەستکەوتی دیموکراسیی گەلی کوردە و نابێت بکەوێتە ژێر کاریگەریی لایەنە سیاسییەکان، بەڵکوو پێویستە رۆڵی راستەقینەی خۆی لە چارەسەرکردنی کێشەکان و چاودێریکردنی دۆخەکەدا ببینێت.

شەوی 22ـی ئابی 2025، لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، شەڕێکی قورس لەنێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی و چەکدارانی سەر بە لاهور شێخ جەنگی روویدا.

لە دوای رووبەڕووبوونەوەیەک کە چەند کاتژمێرێکی خایاند، لاهور شێخ جەنگی و دەیان کەس لە لایەنگرانی دەستگیرکران. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا، چەندین کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون.