بەڕاک پێزانینی بۆ رۆڵ و پێگەی سەرۆك بارزانی هەیە

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تۆم بەڕاک، جەختی لەوە کردەوە، عێراق و ناوچەكە پێویستی بە سەقامگیری هەیە و لەوەشدا هەرێمی كوردستان رۆڵێكی گرنگ و جێی بایەخی لە ئێستا و ئاییندەدا هەیە. لای خۆیەوە سەرۆک بارزانی رایگەیاند: كوردستان هیچ كاتێك بەشێك نەبووە لە كێشەكان، بەڵام بە ناهەق پریشكی شەڕ و ناكۆكییەكانی ناوچەكەی بەركەوتووە.

پێشنیوەڕۆی رۆژی سێشەممە 16ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆك مەسعود بارزانی، لە پیرمام، پێشوازیی لە تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆكی ئەمریكا بۆ كاروباری عێراق و سووریا كرد.

بارەگای بارزانی راگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لە دیدارەكەدا نێردەی تایبەتی سەرۆكی ئەمریكا بۆ كاروباری عێراق و سووریا، وێڕای گەیاندنی سڵاوی ترەمپ بە سەرۆك بارزانی خۆشحاڵیی خۆی بۆ دیداری لەگەڵ سەرۆك بارزانی نیشاندا و پێزانینی بۆ رۆڵ و پێگەی سەرۆك بارزانی لە سەقامگیریی عێراق و ناوچەكە هەبوو.

بەڕاک، جەختیشی لەوە كردەوە كە عێراق و ناوچەكە پێویستی بە سەقامگیری هەیە و لەوەشدا هەرێمی كوردستان رۆڵێكی گرنگ و جێی بایەخی لە ئێستا و ئاییندەدا هەیە. هەروەها سەرسامیی خۆیشی بە گەشە و پێشكەوتنی هەرێمی كوردستان دەربڕی و بە نموونەیی وەسفی كرد.

هەر لەو دیدارەدا، سەرۆك بارزانی ئەوەی دووپاتكردەوە، كە هەرێمی كوردستان هەردەم فاكتەری سەقامگیری بووە و لەگەڵ دیالۆگ و چارەی دیپلۆماسی بووە بۆ سەرجەم كێشەكانی عێراق و ناوچەكە.

ئاماژەی بەوە کرد، هەرێمی كوردستان هیچ كاتێك بەشێك نەبووە لە كێشەكان بەڵام بە ناهەق پریشكی شەڕ و ناكۆكییەكانی ناوچەكەی بەركەوتووە.

سەرۆك بارزانی ئەوەشی خستە روو، كە پێویستە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە دۆخێكی سەقامگیر و خوشگوزەرانی بۆ دانیشتووانەكەی بڕوات.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە تەوەرێكی دیکەی دیدارەکەدا، رۆشنایی خرایە سەر گرنگیی كاری پێكەوەیی و هەماهەنگی هەرێمی كوردستان و حكوومەتی نوێی عێراق.

نێردەی تایبەتی سەرۆكی ئەمریكا بۆ كاروباری عێراق و سووریا باسی لە پێویستیی سەقامگیركردن و پاراستنی سیستەمی سیاسیی عێراق و پاراستنی رۆڵی دەوڵەت لە كۆنتڕۆڵكردنی هێزە چەكدارە نافەرمییەکان كرد و پشتیوانیی خۆی بۆ سەرۆك وەزیرانی عێراقی فیدڕاڵ دووپات كردەوە لە پڕۆسەی داماڵینی چەك لەدەستی میلیشیات و هاتنەوەی بۆ ژێر دەستەڵاتی دەوڵەتی عێراق.

سەبارەت بە حكوومەتی نوێی عێراق، سەرۆك بارزانی وێڕای جەختكردنەوە لە پاڵپشتیكردنی عەلی زەیدی، ئەوەی خستە روو، پێویستە هەموو لایەك پەند لە هەڵەكانی رابردوو وەرگرن و لەسەر بنەمای هاوبەشی و هاوسەنگی و سازان و لە چوارچێوەی دەستووردا كار بكرێت.

لە بەشێكی دیکەی دیدارەكەدا، بیروڕا لە بارەی بارودۆخ و هاوكێشەكانی ناوچەكە ئاڵوگۆڕ كرا و هەورەها هەردوولا لەسەر ئەوە هاوڕا بوون كە پێكەوە كار لەسەر كۆمەڵێك ئەولەوییەتی هاوبەش بكەن بۆ سەقامگیریی عێراق و هەرێمی كوردستان و بونیاتنانی دۆستایەتیی ستراتیژیی درێژخایەن لە رووی ئابووری و برەودان بە وەبەرهێنان.