نێچیرڤان بارزانی و مەزڵووم عەبدی دۆخی کورد لە سووریا تاوتوێ دەکەن

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سەرۆکی هەرێمی کوردستان و فەرماندەی گشتیی هەسەدە دوایین پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی سووریا و ناوچەکە، دۆخی کورد و پێکهاتەکان لە سووریا تاوتوێ کرد.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 16ـی حوزەیرانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) کۆبووەوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا، دوایین پێشهاتە سیاسی و ئەمنییەکانی سووریا و ناوچەکە، دۆخی کورد و پێکهاتەکان لەو وڵاتە و هەوڵەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و لێکگەیشتنی نێوان لایەنە کوردییەکان و هەماهەنگی و هاریکاری لەگەڵ دیمەشق، تاوتوێ کران.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دەشڵێت: هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەردەوامیی دیالۆگ، پاراستنی سەقامگیری و دابینکردنی ئاشتی لە ناوچەکەدا کردەوە، هەروەها بەرەنگاربوونەوەی مەترسییەکانی تیرۆر و پەرەپێدانی هەماهەنگی لەپێناو پاراستنی ئارامیدا، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو.