کلینتۆن: خۆکاندیدکردنەوەی بایدن لە 2024دا هەڵەیەکی کوشندە بوو

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هیلاری کلینتۆن، وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمریکا، لە نوێترین لێدوانیدا رەخنەی توند ئاڕاستەی بڕیارەکەی جۆو بایدن دەکات بۆ بەشداریکردنەوە لە هەڵبژاردنەکانی 2024 و دەڵێت: "ئەو بڕیارە هەڵەیەکی کوشندە بوو بۆ خۆی، بۆ مێژووەکەی و بۆ وڵاتەکەش."

کلینتۆن پێشتر یەکێک بوو لە پاڵپشتیکارانی بایدن، بۆ یەکەمجار لە چالاکییەکدا لە سەنتەری (92nd Street Y) لە مانهاتن، بێدەنگی شکاند و رایگەیاند، سووربوونی بایدن لەسەر خۆکاندیدکردنەوە "هەڵەیەکی گەورە بوو لە هەڵسەنگاندنەکانیدا."

وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمریکا ئاماژەی بەوەش کرد، ئەگەر بایدن دەرفەتی بدابایە هەڵبژاردنی بەرایی لەناو پارتی دیموکراتدا ئەنجام بدرایە و کاندیدێکی دیکە ململانێی بکردایە، "ئەوا هەر کەسێک لەو کێبڕکێیەدا سەربکەوتایە، دەیتوانی بە ئاسانی دۆناڵد ترەمپ تێکبشکێنێت."

سەبارەت بە شکستی کامالا هاریس لە بەرامبەر ترەمپ، کلینتۆن هۆکارەکەی بۆ دوو خاڵ گەڕاندەوە، یەکەمیان کورتیی ئەو ماوەیەی کە لەبەردەم هاریسدا بوو بۆ ئەنجامدانی بانگەشەی هەڵبژاردن. دووەمیشیان ئەو ئاستەنگە گەورانەی هانابەری سەرۆک رووبەڕووی بووەوە لە کاتی وەڵامدانەوەی ئەو رەخنانەی ئاڕاستەی کارەکانی بایدن دەکران.