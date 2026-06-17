ئەمڕۆ شاندێكی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغدا

پێش کاتژمێرێک

شاندێكی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ تاوتوێی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا سەردانی بەغدا دەکات.

ئەمڕۆ شاندێکی هونەریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ تاوتوێی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا سەردانی بەغدا دەکات و سبه‌ی لەگەڵ شاندی حکوومەتی فیدراڵ کۆدەبنەوە و رێککەوتنی سەرەتایی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا لە دەروازە سنوورییەکانی هەرێمی کوردستان واژۆ دەکرێت.

هەر سەبارەت بەو پرسە سامر قاسم بەڕێوەبەری دەستەی گشتیی گومرگی عێراق، بە كوردستان24ـی راگەیاند؛ هەماهەنگی تەواو و لێكگەیشتنی باشمان لەگەڵ هەرێمی كوردستان بۆ جێبەجێكردنی سیستمی ئەسیكۆدا لە ناوەندە سنوورییەكانی هەرێمی كوردستان هەیە.

هەروەها دەڵێت: چوار نووسینگەی گومرگی لە نێوان هەرێمی كوردستان و پارێزگاكانی ناوەڕاست و باشوور هەیە، ئەم رێكارانە كاتین بۆ پاراستنی دادپەروەریی لەنێوان بازرگانەكان. جەختی كردەوە، دوای جێبەجێكردنی سسیتمەكە بازگەكان هەڵدەگیرێن و دەروازە نافەرمییەكان دادەخرێن.

دەشڵێت: دەستە رۆڵی سەرەكی لە دۆسیەی بەرەنگاربوونەوەی سپیكردنەوەی پارە و پارەداركردنی تیرۆر هەبووە ئەمەش لە رێگەی بەستنەوەی حەواڵە داراییەکان بە راگەیاندنی گومرکی پێشوەختە و بە هەماهەنگی تەواو لەگەڵ بانکی ناوەندی عێراق، ئەمەش هاوكاربووە لەرێگریكردن لەچوونە دەرەوەی دراوی قورس بەبێ هاتنەناوەوەی کاڵای راستەقینە. هەروەها دووپاتی كردەوە ئەگەر سیستمەكە جێبەجێ بكرێت رایكردنی مامەڵەكان لەماوەی 24 چوار كاتژمێر تەواو دەكرێن.