کۆکردنەوەی چەکی گرووپەکان بە سستی بەڕێوەدەچێت

پێش 21 خولەک

هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق بۆ کۆنتڕۆڵکردنی چەک و خستنە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت هێشتا رووبەڕووی ئاستەنگی گەورە دەبێتەوە. شارەزایان هۆشداری دەدەن مانەوەی ئەم گرووپە چەکدارانە نەک تەنیا لە رووی ئەمنییەوە مەترسییە، بەڵکوو لە رووی ئابووریشەوە دەبێتە هۆی سەپاندنی سزای ئەمریکی بەسەر وڵاتەکەدا.

بە گوێرەی زانیارییەکانی سەیف عەلی، پەیامنێری کوردستان24، پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتی عێراقدا بە سستی بەڕێوەدەچێت، بەتایبەتی دوای ئەوەی بەشێک لە گرووپە چەکدارەکان ئەو بابەتەیان رەتکردەوە. هەڵوێستی ئەم گرووپانە و هێرشەکانیان، ئاڵۆزی زیاتری بۆ حکوومەتی بەغدا دروست کردووە.

لەم بارەیەوە نەجم قەساب، چاودێری سیاسی بە کوردستان24ـی راگەیاند، چالاکی ئەو گرووپانە بە ململانێ و دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە دەبەسترێتەوە. ئەو پێی وایە ئەگەر عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بیەوێت حکوومەتەکەی سەرکەوتوو بێت، دەبێت هەرچی زووە بە جدی کار لەسەر پرسی ئەو گرووپە چەکدارانە بکات.

نەجم قەساب روونیشی کردەوە، ئەگەر رێککەوتنێکی گشتگیر لە نێوان واشنتن و تاران بکرێت و پەیوەندییەکانیان ئاسایی ببێتەوە، ئەو گرووپانە دەبنە زیان بۆ سەر عێراق. بۆیە پێویستە دانوستانیان لەگەڵدا بکرێت تاوەکوو چەکەکانیان رادەستی دەوڵەت بکەن، بۆ ئەوەی تەنیا هێزە چەکدارە فەرمییەکانی عێراق مافی هەڵگرتنی چەکیان هەبێت.

لە لایەکی دیکەوە لەبارەی پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن، عەلی غالبی، پسپۆڕی ئەمنی هۆشداری توند دەدات. ئەو پێی وایە تا ئەو کاتەی ئەم گرووپانە بمێنن و چەکەکانیان رادەست نەکەن و خۆیان تێکەڵی پرۆسەی سیاسی نەکەن، پەیوەندییە ستراتیژییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا لە لێواری مەترسیدا دەبێت.

نەچوونە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان کێشەی گەورەی بۆ عێراق دروست کردووە، تا ئەو رادەیەی مەترسی هەیە ئەمریکا سزای ئابووری و دارایی توند بەسەر عێراقدا بسەپێنێت.

عەلی غالبی ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر دۆخەکە بەم شێوەیە بەردەوام بێت، دوور نییە سەرکردەی ئەو گرووپە چەکدارانە راستەوخۆ ببنە ئامانجی هێرشەکان.

پەیامنێری کوردستان24 راشیگەیاند، مەترسییەکانی ئەو گرووپانە تەنیا لە رووی ئەمنییەوە نییە، بەڵکوو مەترسی ئابووری و دارایی گەورەشیان بۆ سەر دەوڵەت هەیە. بەتایبەتی ئێستا دۆخی ناوخۆیی عێراق و دۆخی ناوچەکە وەک جاران نییە، ئەمەش ئەگەری سەپاندنی سزا بەسەر عێراقدا زیاتر دەکات.