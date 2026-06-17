هونەری

گۆران باباعەلی نوێترین پێشانگەی شێوەکاری لە بەریتانیا کردەوە

کوردستان پیشانگای هونه‌ری پێشانگەی شێوەکاری

هونەرمەندی شێوەکار گۆران باباعەلی، نوێترین پێشانگەی خۆی لە ژێر ناوی "دابڕانێک لە شێوازدا" لە گەلەریی ماڵی ئەفسانە لە بەریتانیا کردەوە و رایدەگەیەنێت، ئەم پێشانگەیە تاقیکردنەوەیەکە بۆ چوونە ناو ناوچە نەناسراوەکان و دەربازبوون لە سنووردارکردنی شێوازە باوەکان.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، گۆران باباعەلی، هونەرمەندی شێوەکاری کورد بە کوردستان24ـی راگەیاند: "ئەم پێشانگەیە زیاتر لە پێشانگەیەکی هونەری دەچێت، بانگهێشتێکە بۆ بینینی ئەو ساتانەی کە من لە بەرپرسیارێتییەکانی خۆم هەڵدێم و رێگە بە خۆم دەدەم بە یاری و تاقیکردنەوە بچمە ناو ناوچەی نەناسراوەوە."

ئەو هونەرمەندە ئاماژەی بەوە کرد، لە زنجیرە کاری "لەسەر دیواری ئەشکەوتەکان"دا، هەوڵی داوە لە رێگەی هێڵ و رەنگ و فۆرمی پێکداچوو، لەو رۆحە سەرەتاییەی مرۆڤی کۆن نزیک ببێتەوە. باسی لەوەش کرد کە بەشێک لەو کارانە دەگەڕێنەوە بۆ ساڵی 1997 کاتێک لە ناوەندێکی پەنابەران بووە لە هۆڵەندا و کەرەستەی جیاوازی وەک تێمپرا، گواش و ئەکریلیکی بەکارهێناوە.

گۆران باباعەلی تیشکی خستە سەر قۆناخێکی دیکەی کارەکانی بە ناوی "هێڵە تێکچڕاوەکان" و گوتی: "لەو بەرهەمانەدا هێڵ جێگەی رەنگی گرتەوە و بە پاستێل و رووپۆشی رەش و کڕاندنەوەی وێنەکان، شێوازێکی کارکردنی خێراتر و ئازادترم تاقیکردەوە."

ئەو هونەرمەندە جەختی کردەوە، ئەم گۆڕانکارییانە تەنیا "دابڕانێکی کاتی" بوون لە پڕۆژە درێژخایەنەکەی کە لەسەر فیگەری ئەفسانەیی و ماسی دروستی کردووە.

پێشانگەی "دابڕانێک لە شێوازدا"، رۆژی سێشەممە 16ـی حوزەیرانی 2026 لە شارۆچکەی فۆڵکستن لە بەریتانیا کرایەوە و بڕیارە ماوەی مانگێک بەردەوام بێت. گۆران باباعەلی کە خەڵکی سلێمانییە و ئێستا نیشتەجێی بەریتانیایە، یەکێکە لە هونەرمەندە چالاکەکان و خاوەنی چەندین پێشانگەی تایبەت و هاوبەشە لە وڵاتانی دەرەوە.

 

 
 
گەرمیان گلی ,