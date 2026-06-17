شاندێکی فراکسیۆنی "صویانا" لەگەڵ کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کۆبوونەوە

پێش کاتژمێرێک

شاندێکی فراکسیۆنی مەسیحیی "صویانا" لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لەگەڵ کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کۆبوونەوە و پرسی مافە دەستوورییەکانی پێکهاتەی مەسیحی و داهاتووی پرۆسەی سیاسییان لە وڵاتدا تاووتوێ کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە 17ـی حوزەیرانی 2026، شاندێکی فراکسیۆنی پەرلەمانیی "صویانا" کە پێکهاتبوون لە کلدۆ رەمزی ئۆغنا، سەرۆکی فراکسیۆن و هەریەک لە پەرلەمانتاران عیماد یوخەننا یاقو و سامی ئۆشانا، لەگەڵ جۆشوا هاریس، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کۆبوونەوە.

لە دیدارەکەدا باس لە بارودۆخی پێکهاتەی مەسیحی و مافە دەستووری و سیاسییەکانیان و دۆسیەی بەڕێوەبردنی فرەپێکهاتەیی لە عێراق کرا. هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی رێزگرتن لە ئیستحقاقی هەڵبژاردنی پێکهاتەی مەسیحی و مسۆگەرکردنی نوێنەرایەتیی دادپەروەرانەیان لە دامەزراوەکانی دەوڵەتدا کردەوە، بە شێوەیەک کە لەگەڵ ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و ئیرادەی دەنگدەران بگونجێت.

بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە گفتوگۆکردن لەسەر رێڕەوەکانی تەواوکردنی پێکهاتەی حکوومەتی نوێ بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی. شاندەکە و لایەنی ئەمریکی جەختیان لە گرنگیی پشتگیریکردنی بەرنامە چاکسازییەکەی حکوومەت و هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی سەقامگیریی ئەمنی و گەشەپێدانی ئابووری کردەوە.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، هەردوولا ئاماژەیان بە گرنگیی پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا کرد، لەگەڵ چەسپاندنی بەهاکانی فرەنەتەوەیی و پێکەوەژیان بە جۆرێک کە رۆڵی نیشتمانیی پێکهاتە رەسەنەکانی عێراق بەهێزتر بکات و مافەکانیان بپارێزێت.