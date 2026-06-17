ئێران وردەکاریی رێککەوتنەکەی لەگەڵ ئەمریکا بۆ رووسیا روونکردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی رووسیا پشتیوانی مۆسکۆ بۆ یاداشتنامەی نێوان ئێران و ئەمریکا رادەگەیەنێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سێرگی لاڤرۆف، وەزیری دەرەوەی رووسیا، جەختی لە پێویستی راگرتنی دەستبەجێ و تەواوی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر خاکی لوبنان کردەوە، هاوکات لاڤرۆف پێشوازی لە لێکتێگەیشتنی نوێی نێوان تاران و واشنتن کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، عێراقچی وردەکاریی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئابادی بۆ هاوتا رووسییەکەی روونکردەوە و رایگەیاند، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەرپرسیارە لە چۆنیەتی جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەم یاداشتنامەیە.

وەزیری دەرەوەی ئێران داوای لە مۆسکۆ کرد هاوکار بێت لە راگرتنی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، روونیشی کردەوە، راگرتنی پێکدادانەکان لە سەرجەم بەرەکاندا هەنگاوێکی بنەڕەتییە بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.

لای خۆیەوە، سێرگی لاڤرۆف، وەزیری دەرەوەی رووسیا، پێشوازی لە کۆتاییهاتنی دەقی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنەکە کرد، رایگەیاند، مۆسکۆ بە تەواوی پشتیوانی لە جێبەجێکردنی هەموو بڕگەکانی ئەو رێککەوتنە دەکات.

وەزیری دەرەوەی رووسیا ئاماژەی بەوە کرد، مۆسکۆ هیوادارە ئەم هەنگاوە ببێتە هۆی کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان و بەدیهێنانی ئارامی.

هەردوو وەزیر هاوڕابوون لەسەر ئەوەی پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان پشتیوانی لەم لێکتێگەیشتنە بکەن. هەروەها هەردوو لایەن جەختیان لەسەر بەردەوامی هەماهەنگییە دیپلۆماسییەکانی نێوان وڵاتانی ناوچەکە کردەوە بە ئامانجی چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری.