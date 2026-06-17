پارێزگاری بەغدا: دەمانەوێت سوود لە ئەزموونی سەرکەوتووی کوردستان وەربگرین

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە عەتوان عەتوانی، پارێزگاری بەغدا و شاندێکی یاوەری کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە پێویستیی پەرەپێدانی هاریکاری و هاوئاهەنگیی نێوان بەغدا و پارێزگەکانی دیکەی عێراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان کرا لە پێناو باشترکردنی دۆخی خزمەتگوزارییە گشتییەکان.

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "پارێزگاری بەغدا ستایشی ئاوەدانیی و گەشەپێدانی هەمەلایەنی هەرێمی کوردستانى کرد و خواستی خۆی بۆ سوود وەرگرتن لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێم نیشاندا".

سەرۆکی حکوومەت ئامادەیی حکومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ هەر هاوکارییەکی پێویست لەگەڵ بەغدا و پارێزگەکانی دیکەی عێراق دەربڕی.