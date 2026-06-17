ترەمپ: رێککەوتنی ئێران مێژووییە

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دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە کۆتایی لووتکەی گرووپی حەوت (G7) لە فەرەنسا، ڕایگەیاند ڕێککەوتنی نوێ لەگەڵ ئێران سەرجەم ئامانجەکانی واشنتنی پێکاوە.

لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیدا لە شاری "ئێڤیان"ی فەرەنسا، دۆناڵد ترەمپ بە شانازییەوە باسی لە ڕێککەوتنەکەی ڕۆژی یەکشەممەی نێوان واشنتن و تاران کرد و گوتی: "ئەم ڕێککەوتنە هەموو ئەو شتانەی تێدایە کە دەمانویست بەدەستی بهێنین و تەنانەت زیاتریش." ترەمپ جەختی کردەوە کە سێ ئامانجی سەرەکی بەدیهێنراون: کۆتاییهێنان بە ململانێ سەربازییەکان، کردنەوەی گەرووی هورمز و ڕێگریکردنی هەمیشەیی لە ئێران بۆ بوون بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.

ترەمپ لە لایەنێکی جیاوازی قسەکانیدا، پەیوەندی نێوان هێز و دیپلۆماسییەتی ڕوون کردەوە و گوتی: "من ئەو کەسە بووم کە ژەنەراڵ سولەیمانیم کوشت. ئەگەر ئەوەمان نەکردایە، ڕەنگە ئێستا لێرە نەبووینایە بۆ گفتوگۆ لەسەر ئەم ڕێککەوتنە.

سەرۆکی ئەمریکا هۆشداری دا کە بەبێ ئەم ڕێککەوتنە، بازاڕەکانی جیهان ڕووبەڕووی کارەسات دەبوونەوە. گوتی: "لەجیاتی ئەوەی بۆردوومان بۆ چەندین هەفتە یان ساڵ بەردەوام بێت، توانیمان ئاشتی بەدیبهێنین. ئەگەرنا، بازاڕەکان هاوشێوەی ساڵی 1929 هەرەسیان دەهێنا، بەڵام ئێستا دەبینین کە ئاستی پێوەرە داراییەکان بە شێوەیەکی پێوانەیی ڕوو لە بەرزبوونەوەن."

دۆناڵد ترەمپ لە گوتارەکەیدا سەرنجی خستە سەر ڕۆڵی سەرکردەکان و گوتی: "من لێکۆڵینەوەم لەسەر زۆرێک لە سەرۆکەکان کردووە، هەندێکیان باش و هەندێکیان خراپ بوون، بەڵام من هەرگیز نەمدەویست وەک 'هێربێرت هووڤەر' سەرۆکی پێشووتری ئەمریکا بم."

سەبارەت بە ئێران، ترەمپ گۆڕانکاریی لە هەڵوێستیدا نیشان دا و ڕایگەیاند: "ئەوان ئێستا گرووپێکی نوێی سەرکردایەتییان هەیە کە پێموایە زۆر زیرەکترن. ئەوان زۆر کەمتر توندڕەون و وڵاتەکەیان بە ڕاستی خۆشدەوێت."

لە لایەکی دیکەوە، سەرۆکی ئەمریکا باسی لە کاریگەریی ڕێککەوتنەکە لەسەر ئابووری کرد و گوتی: "بازاڕی پشکەکان لە هەمووان زیرەکترە. هەر کاتێک دەڵێین دەگەینە ڕێککەوتن، بازاڕەکە بە شێوەیەکی بڕواپێنەکراو بەرز دەبێتەوە و هەر کاتێکیش قسەیەکی نەرێنی بکەین، نرخەکان دادەبەزن."

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