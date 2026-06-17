ئومێد خۆشناو: هەموو ئامادەکارییەکمان بۆ پێشوازیکردن لە زیارەتکاران کردووە

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ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر رایگەیاند، بۆ ئەمساڵ هەموو ئامادەکارییەکی پێویست بۆ پێشوازیکردن لە زیارەتکاران لە پارێزگای هەولێر کراوە و لەو چوارچێوەیەشدا هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان و کونسوڵخانە هەبووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: پرۆسەی هاتنی زیارەتکاران بۆ ناوچەکە بۆ یەکەمجار نییە و لە ساڵانی رابردووشدا هەبووە، بەڵام بۆ ئەمساڵ بە ئەزموون وەرگرتن لە ساڵانی پێشوو، ئامادەکارییەکان باشتر و رێکخراوترن.

پارێزگاری هەولێر گوتیشی"لێژنەیەکی تایبەتمان بۆ ئەم مەبەستە پێکهێناوە و لەگەڵ کونسوڵخانە گفتوگۆمان کردووە، شوێنی مانەوە و هەموو پێداویستییەکانی دیکەمان بۆ زیارەتکاران دابین کردووە بۆ ئەوەی بە باشترین شێوە پێشوازییان لێ بکرێت."

سەبارەت بە ژمارەی ئەو زیارەتکارانەی پێشبینی دەکرێت سەردانی هەولێر بکەن، ئومێد خۆشناو رایگەیاند، تا ئێستا ئامارێکی ورد لەبەر دەستدا نییە، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پارێزگای هەولێر بە گرنگییەوە لەم بابەتە دەڕوانن و ئامادەن بۆ هەر ژمارەیەک کە روو لە ناوچەکە بکات.

دەربارەی سەردانی پارێزگاری شارەکانی دراوسێش بۆ هەولێر، ئومێد خۆشناو ئاماژەی بەوە کرد کە تا ئێستا وادەیەکی دیاریکراو نییە، بەڵام لە رێگەی پەیوەندیی تەلەفۆنییەوە لەسەر ئەو بابەتە و هەماهەنگییەکان قسەیان کردووە.

بەگوێرەى ئامارى فەرمی لایەنە پەیوەندارەکانى عێراق، سەردانى زیارەتکارانی بیانی كەمیكردووە، بەجۆرێك لە 18 رۆژدا زیاتر لە سێ ملیۆن و 300 هەزار زیارەتکار بۆ بەشداریکردن لە چلەى ئیمام حوسێن هاتوونەتە نێو عێراق و زیاتر لە دوو ملیۆن و 200 هەزار زیارەتکاریش رۆیشتوونەتەوە.

زیارەتكارێکی دیکە ئاماژە بەوە دەکات، "ژمارەیەكی زۆری زیارەتكار لە ئێران و وڵاتانی دیكە ھاتوون، لەلایەن عێراقییەكانەوە خزمەتگوزارییەكان پێشكەش كراوە و هیچ کەمتەرخەمییەک لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و پێشوازیکردن لە سەردانکەران نییە".