لە ئەفغانستان بەهۆی لافاوەوە دەیان کەس گیانیان لەدەستداوە

پێش کاتژمێرێک

بەهۆی بارانبارینی بەخوڕ و دروستبوونی لافاو لە چەندین ناوچەی جیاوازی ئەفغانستان، لانی کەم 29 کەس گیانیان لەدەستدا و 129 کەسی دیکەش بریندار بوون، رێکخراوی تەندروستیی جیهانیش تیمە پزیشکییەکانی بۆ هاوکاری لێقەوماوان رەوانەی ناوچە زیانلێکەوتووەکان کردووە.

رێکخراوی تەندروستیی جیهانی (WHO) رۆژی دووشەممە، رایگەیاند؛ بەهۆی بارانبارینی بەخوڕ و دروستبوونی لافاو لە چەند رۆژی رابردوودا، لە چەند ناوچەیەکی ئەفغانستان 29 کەس گیانیان لەدەستداوە و 129 کەسی دیکەش بریندار بوون، هاوکات تا ئێستا چوار کەس بێسەروشوێنن.

میدیای ناوخۆیی "تۆلۆ نیوز" بە پشتبەستن بە راپۆرتەکەی رێکخراوی تەندروستی جیهانی بڵاویکردەوە، لافاوەکە زیانی گیانی و ماددیی بەرفراوانی لە پارێزگاکانی (نورستان، نەنگەرهار، لەغمان، پەکتیکا، پەکتیا، خوست، غەزنی، کابل، کاپیسا، پێنجشێر، پەروان، لۆگەر و مەیدان وەردەک) لە رۆژهەڵات، باشووری رۆژهەڵات و ناوەڕاستی ئەو وڵاتە کەوتووەتەوە.

لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، تەنیا لە هەردوو پارێزگای نورستان و لەغمان، لانی کەم 300 خێزان بەهۆی لافاوەکەوە زیانمەند بوون و پێویستیان بە هاوکاری بەپەلە هەیە.

سەبارەت بە کاردانەوەکان و هەوڵە فریاگوزارییەکان، رێکخراوی تەندروستیی جیهانی رایگەیاندووە، بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشەکانی لە کەرتی تەندروستی، سێ تیمی گەڕۆکی پزیشکی بۆ ناوچە زیانلێکەوتووەکان رەوانە کردووە، بە ئامانجی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی پزیشکی و گەیاندنی فریاگوزاری بە زیانلێکەوتووانی لافاوەکە.