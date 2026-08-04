عەزیز ئەحمەد: داشکاندنی 50% قەرزی کارەبا یەکجارە و دووبارە ناکرێتەوە

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عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، بڕیاری لێخۆشبوون و داشکاندنی 50% بۆ قەرزی کەڵەکەبووی کارەبای پێش پڕۆژەی رووناکی، کە لە 3ـی ئابەوە دەستی پێکردووە تاوەکو 10ـی ئەیلوول بەردەوام دەبێت، بڕیارێکی یەکجاریی ئەنجوومەنی وەزیرانە و جارێکی دیکە درێژ ناکرێتەوە و دووبارەش نابێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی ئابی 2026، عەزیز ئەحمەد لە گەشتی هەواڵەکانی 12:00ـی کوردستان24 کە لۆڤان عزەت پیشکەشی دەکات گوتی: کۆی قەرزی کارەبا لەسەر هاوبەشان لە هەرێمی کوردستان دەگاتە 7.5 ملیار دینار و نزیکەی 80%ـی هاوبەشانی کەرتی کارەبا قەرزی کۆنی پێش پڕۆژەی رووناکییان لەسەرە.

روونیشی کردەوە، تێکڕای قەرزی ئەو 80%ـەی هاووڵاتییان لە 250 هەزار دینار کەمترە؛ بۆیە بە جێبەجێکردنی بڕیاری داشکاندنی 50%، زۆربەی خێزانەکان کەمتر لە 125 هەزار دیناریان لەسەر دەمێنێتەوە کە دەتوانن لە رێگەی سیستەمی "ئی-پسوولە" یان بنکەکانی فرۆشتنی وزە بە یەکجار بدەن.

سەبارەت بە پڕۆژەی رووناکی و دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆکوەزیران جەختی لەوە کردەوە، ئامانجی پڕۆژەکە بە دیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییەکان و نەهێشتنی واستەکاری و دەستکاریی دەستییە.

ئاشکراشی کرد، لە هەندێک ناوچە ئاستەنگی تەکنیکی لە تۆڕەکانی گەیاندنی کارەبا هەبووە کە کار لەسەر چارەسەرکردنیان دەکرێت، هەروەها هێرشە درۆنییەکان بۆ سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر کاریگەریی راستەوخۆیان لەسەر کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی گاز و کوژانەوەی کاتیی کارەبا هەبووە.

عەزیز ئەحمەد باسی لەوەشکرد، بەپێی سیستمەکە، هەموو هاوبەشێک 50 رۆژ مۆڵەتی هەیە بۆ دانەوەی پسوولەی مانگانەی کارەبا، بەپێچەوانەوە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی کارەباکەی دەبڕدرێت و هیچ جیاکارییەک لەنێوان هاووڵاتییان و بەرپرساندا ناکرێت.