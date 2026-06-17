عێراق مۆڵەتی کارکردن بە کۆمپانیای ستارلینک دەدات

ئیلۆن مەسک چوونەناوەوەی خزمەتگوزاریی ستارلینک بۆ عێراق رادەگەیەنێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی کۆمپانیای ستارلینک رایگەیاند: کە عێراق مۆڵەتی کارکردنی بە کۆمپانیاکەیان بەخشیوە، ئەمەش رێگە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی ئینتەرنێتی خێرا لە رێگەی مانگە دەستکردەکانەوە لە سەرانسەری عێراقدا خۆش دەکات.

چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، ئیلۆن مەسک، سەرۆکی کۆمپانیای "ستارلینک"، لە پلاتفۆڕمی ئێکس، نووسیویەتی: "عێراق مۆڵەتی کارکردنی ستارلینکی پەسەند کرد، ئەمەش رێگە خۆش دەکات بۆ گەیشتنی خزمەتگوزاریی ئینتەرنێتی مانگی دەستکرد بۆ ناو وڵات."

بە پێی نووسراوەکەی مەسک، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، و تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکایەتیی ئەمریکا بۆ عێراق، پێشوازیی خۆیان لە بەخشینی مۆڵەتی کارکردن بە کۆمپانیای ستارلینک لە عێراقدا دەربڕیوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، سێشەممە، 16ـی حوزەیرانی 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتیی سەرۆکایەتیی ئەمریکا بۆ عێراق، پابەندبوونی وڵاتەکەی بە قووڵکردنەوەی پەیوەندییە بازرگانی و وەبەرهێنانەکانی نێوان هەردوو وڵات دووپاتکردبووەوە.

هەروەها هەردوولا، ستیاشی بڕیارەکانی عێراقیان کردبوو، بۆ تەواوکردنی رێکارەکانی پێدانی مۆڵەتی کارکردن بە کۆمپانیای ستارلینک، بە مەبەستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی ئینتەرنێتی ئاستبەرز بۆ بەکاربەرانی عێراقی.

ئەم هەنگاوە تەکنەلۆجییە نوێیە گۆڕانکاریی گرنگ لە کەرتی پەیوەندییەکانی عێراقدا دروست دەکات، بەو پێیەی بوار بە بەکارهێنەران و دامەزراوەکان دەدات کە لە رێگەی مانگە دەستکردەکانەوە، لە ناوچە جیاواز و دوورەدەستەکانیشدا بە شێوەیەکی خێرا و بەبێ بەربەستی ژێرخانی سەر زەوی، دەستیان بە خزمەتگوزاریی ئینتەرنێت بگات.