سلێمانی.. دووەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایل بەڕێوەدەچێت

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خولی دووەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایل، بە بەشداری 15 فیلمی هەڵبژێردراو، لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەدەچێت.

گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە دەڵێت، "ئەم فێستیڤاڵە رۆڵێکی کاریگەر دەبینێت لە گەشەپێدانی فیلمی کوردی و پەرەپێدانی کولتووری بەکارهێنانی مۆبایل وەک ئامرازێکی هونەری، بە تایبەتی لە نێو نەوەی گەنجدا کە زیاتر لە هەر کاتێک توانای بەرهەمهێنانی ناوەڕۆکی بینراویان هەیە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ی حوزەیرانی 2026، شادمان ساڵح، گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە بە کوردستان24ی گوت، "لەم خولی دووەمی فێستیڤاڵەکەدا، نزیکەی 200 فیلم لەلایەن فیلمسازانەوە نێردرابوون بۆ بەشداری لە فێستیڤاڵەکە، بەڵام دوای پرۆسەی هەڵسەنگاندن و بینینی هەموو بەرهەمەکان، لێژنەی دادوەران تەنیا 15 فیلمیان هەڵبژاردووە بۆ کێبڕکێی کۆتایی و بەدەستهێنانی خەڵاتەکانی فێستیڤاڵ."

شادمان ساڵح گوتیشی، "فێستیڤاڵەکە بایەخێکی تایبەت بە هاندانی فیلمسازی بە مۆبایل دەدات و هەوڵ دەدات دەرگایەکی نوێ بۆ گەنجان و ئەو کەسانە بکاتەوە کە ئارەزووی چوونە ناو جیهانی سینەمایان هەیە، بەبێ ئەوەی پێویستیان بە تەکنەلۆجیای گرانبەها بێت."

گوتەبێژی فێستیڤاڵەکە باس لە دابەشکردنی خەڵاتەکانی فێستیڤاڵەکە دەکات و دەڵێت، "لە خولی دووەمی فێستیڤاڵەکەدا 11 خەڵات بۆ براوەکان تەرخان کراون. گرنگترین ئەو خەڵاتانە بریتین لە خەڵاتی باشترین فیلم، باشترین دەرهێنان، باشترین ئەکتەری کچ، باشترین ئەکتەری کوڕ، خەڵاتی تایبەتی لێژنەی دادوەران، باشترین سینەماتۆگرافی، باشترین مۆنتاژ و باشترین موزیکی فیلم. هەروەها خەڵاتێکی تایبەتیش ئامادە کراوە کە بەڕێوەبەرایەتی فێستیڤاڵەکە خۆی هەڵیدەبژێرێت و بە یەکێک لە بەرهەمە دیارەکان دەدرێت.

شادمان ساڵح ئاماژەی بەوەش دا، "هەروەها ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە رۆڵێکی کاریگەر دەبینن لە گەشەپێدانی فیلمی کوردی و پەرەپێدانی کەلتووری بەکارهێنانی مۆبایل وەک ئامرازێکی هونەری، بە تایبەتی لە نێو نەوەی گەنجدا کە زیاتر لە هەر کاتێک توانای بەرهەمهێنانی ناوەڕۆکی بینراویان هەیە."

دەربارەی تەوەرەکانی دیکەی فێستیڤاڵەکە، شادمان ساڵح دەڵێت، "لە تەنیشت کێبڕکێی فیلمەکاندا، فێستیڤاڵەکە چەندین چالاکیی هاوتەریبیش لەخۆ دەگرێت. بڕیارە وۆرکشۆپ و خولە فێرکارییەکان لە بواری بەرهەمهێنانی فیلم بە مۆبایل بەڕێوەبچن، بۆ ئەوەی بەشداربووان و حەزخوازانی ئەم بوارە لە نزیکەوە ئاشنا بن بە بنەماکانی نووسینی سیناریۆ، گرتنی وێنە، دەرهێنان و مۆنتاژی فیلم بە ئامرازەکانی مۆبایل."

خولی دووەمین فێستیڤاڵی فیلمی کوردی مۆبایل، بڕیارە رۆژی هەینی، 19ی حوزەیرانی 2026، لە سلێمانی لە سیتی سینەما بەڕێوەبچێت و ماوەی دوو رۆژ بەردەوام دەبێت.