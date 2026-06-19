کوردستان24 لە ئێستاوە بۆ کۆڕبەندی ئابووریی پیتەربورگ 2027 بانگهێشت دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەنتۆنی کەبیاکۆڤ، راوێژکاری ڤلادیمێر پووتینی سەرۆکی رووسیا و سکرتێری جێبەجێکاری کۆمیتەی رێکخستنی کۆڕبەندی نێودەوڵەتیی ئابووریی پیتەربورگ، سوپاسنامەیەک ئاراستەی کوردستان24 دەکات.

ئەم سوپاسنامەیە دوای ئەوە دێت کە بە بانگهێشتی فەرمی خۆشەوی محەمەد، بەرپرسی نووسینگەی کوردستان24 لە رووسیا، لە 29ـەمین خولی کۆڕبەندی نێودەوڵەتیی ئابووریی پیتەربورگ و پانێڵی تایبەتی ڤلادیمێر پووتین بەشداربوو.

لە دەستپێکی سوپاسنامەکەدا هاتووە، بەڕێز خۆشەوی، بەرپرسی نووسینگەی دامەزراوەی کوردستان24 بۆ توێژینەوە و راگەیاندن، رێگەم بدەن سوپاس و پێزانینی دڵسۆزانەم بگەیەنم لە پای پشتگیری و بەشدارییە چالاکانەتان لە ئامادەکاری و بەڕێوەبردنی 29ـەمین خولی کۆڕبەندی نێودەوڵەتیی ئابووریی پیتەربورگ کە (ناوەندی کۆنفرانس و پێشانگەی ئێکسپۆفۆڕوم، لە رۆژانی 3-6ـی حوزەیرانی 2026). سازیکرد.

لە کۆتایی سوپاسنامەکەشدا راوێژکارەکەی پووتین دەڵێت: دڵنیاین کە بەشداریکردنتان لە کۆڕبەندەکەدا دەرفەتی ئەوەی رەخساند لەگەڵ هاوپیشە و هاوکارەکانتان بە باشترین بیرۆکە و شارەزایی پڕ ئەزموون ئاڵوگۆڕ بکەن و پەیوەندییە پیشەیی و بازرگانیەکان بەهێز بکەن. ئێمە بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە بەخێرهاتنتان دەکەین بۆ یادی 30 ساڵەی کۆڕبەندی نێودەوڵەتیی ئابووریی پیتەربورگ لە ساڵی 2027ـدا.