ترەمپ سوپاسی وڵاتانی کەنداو دەکات
ترەمپ: جەنگ لەگەڵ ئێران قورسترین ململانێ بووە
دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند، جەنگ لەگەڵ ئێران قورسترین ململانێ بووە لەنێوان ئەو هەشت کێشەیەی کە توانیویەتی کۆتاییان پێ بهێنێت. ترەمپ لێکگەیشتنی دوایی نێوان واشنتن و تارانی وەک خۆبەدەستەوەدانی بێ مەرجی ئێران وەسف کرد.
ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد، وڵاتەکەی هێشتا رێگەی دیپلۆماسی بەلاوە پەسەندە، بەڵام هۆشداریشی دا، ئەگەر گفتوگۆکان شکستیان هێنا، بژاردەی دیکەیان لەبەردەستە و کارێک دەکەن کە ئێرانییەکان پێی دڵخۆش نەبن.
سەرۆکی ئەمریکا سوپاسی وڵاتانی سعوودیە، قەتەر و ئیماراتی کرد بۆ رۆڵیان لە هێورکردنەوەی دۆخەکە و پەیوەندییەکانی وڵاتەکەشی لەگەڵ ئەو سێ دەوڵەتە بە ناوازە ناوبرد. هەروەها ستایشی هەڵوێستی چینی کرد و رایگەیاند؛ بەنیازە لەمساڵدا سەردانی تورکیا و چین بکات. سەبارەت بە ئیسرائیلیش، جەختی کردەوە، پەیوەندییەکی بەهێزیان هەیە سەرەڕای هەندێک جیاوازی لە روانگەکاندا.
لە رووی ئابوورییەوە، ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد، دوای رێککەوتنەکە، گەرووی هورمز بووژانەوەی بێوێنەی بەخۆوە بینیوە و ئێستا ڕۆژانە نزیکەی 700 کەشتی پێیدا تێپەڕ دەبن. گوتیشی ئەمە دەبێتە هۆی گەڕانەوەی بەهێزی نەوت بۆ بازاڕەکان و دابەزینی زیاتری نرخەکەی لە داهاتوودا.
لە کۆتاییدا، ترەمپ ئاماژەی بە ئەنجامی راپرسییەکانی تۆڕی کۆمەڵایەتی ترووس سۆشیاڵ کرد، کە نیشانی دەدەن زۆرینەی خەڵک پشتگیری لەو رێککەوتنە و شێوازی مامەڵەی ئەو دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکان.