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خزمەتگوزاریی جیاکردنەوەی خێزان لە پسوولەی خۆراک کارا کرا

عێراق پسوولەی ئەلیکترۆنی خۆراک

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایگەیاند، خزمەتگوزاریی جیاکردنەوەی خێزان لە "پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی" لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کارا کرا.

تاڵب حەسەن نیعمە، بەڕێوەبەری گشتیی فەرمانگەی پلان دانان و بەدواداچوون، لە وەزارەتی بازرگانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەکرد، خزمەتگوزارییەکە لە پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک، هەڵەبجە، نەینەوا، کەرکووک، بەسرە، زیقار، میسان، دیوانییە، موسەننا، سەڵاحەدین، ئەنبار، کەربەلا، نەجەف کارا کراوە.

گوتیشی: ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەتدایە بۆ پەرەپێدانی خزمەتگوزارییەکانی پسوولەی خۆراک و هێنانەکایەی ئاسانکاریی زیاتر بۆ هاووڵاتییان، ئەوەش لە رێگەی بەکارهێنانی سیستمە تەکنەلۆژییە هاوچەرخەکانەوە.

بەڕێوەبەری گشتی ئاماژەی بەوەش کرد، پێشتر ئەم خزمەتگوزارییە ئەلیکترۆنییە لە پارێزگاکانی بەغدا، واست، بابل و دیالە خرابووە کار، بەمەش لە ئێستا پڕۆژەکە لە تەواوی وڵاتدا گشتگیر کراوە و سەرجەم هاووڵاتییان دەتوانن لە لقەکانی پسوولەی خۆراک لەم خزمەتگوزارییە سوودمەند بن.

 
 
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