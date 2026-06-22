دوای شەش مانگ بەهای 100 دۆلار 160 هەزار دیناری تێپەڕاند

پێش 35 خولەک

دوای شەش مانگ لە جێگیربوونی رێژەیی، جارێکی دیکە بەهای دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی و نرخی 100 دۆلار ئاستی 160 هەزار دیناری تێپەڕاند.

کەیفی خۆشناو، گوتەبێژی ئەنجوومەنی دۆلارفرۆشانی هەولێر سەبارەت بە هۆکارەکانی ئەم بەرزبوونەوەیە بە کوردستان24ی ڕاگەیاند"هۆکاری دابەزینی بەهای دینار بۆ بڵاوبوونەوەی چەند دەنگۆیەک سەبارەت بە ئەگەری دەستکاریکردنی نرخی فەرمیی دۆلار و هەروەها گۆڕینی پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق دەگەڕێتەوە."

گوتەبێژی ئەنجوومەنی دۆلارفرۆشانی هەولێر ئاماژەی بەوەش دا، بەهۆی ناسەقامگیری بازاڕ و ئەو دەنگۆیانەی هەن، پێشبینی دەکەن بەهای دینار بەرانبەر بە دۆلار زیاتر دابەزێت.

هاوکات جەبار گۆڕان، گوتەبێژی بازاڕی دۆلارفرۆشانی سلێمانی لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، تیشکی خستە سەر لایەنە تەکنیکییەکانی ئەو بەرزبوونەوەیە و گوتی "کەمیی نەختینەیی لە بازاڕەکاندا، هاوشان لەگەڵ گۆڕانکاریی لە پۆستی پارێزگاری بانکی ناوەندی و ئەو دەنگۆیانەی لەسەر نرخی دۆلار بڵاوکراونەتەوە، هۆکاری سەرەکین بۆ بەرزبوونەوەی نرخەکان."

ئەم بازدانەی نرخی دۆلار لە بازاڕە نێوخۆییەکاندا لەکاتێکدایە، بانکی ناوەندیی عێراق نرخی فەرمیی هەر 100 دۆلارێکی بە 132 هەزار دینار جێگیر کردووە، کە تەنیا بۆ بازرگانان و ئەو گەشتیارانەیە کە مامەڵەی فەرمی لە ڕێگەی بانکەکان و پلاتفۆرمی ئەلیکترۆنییەوە دەکەن.