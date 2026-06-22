هەڵمەتێکی گەورە بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکارانی عێراق دەستی پێکرد

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دەستەی دەستپاکیی عێراق رایگەیاند، هەڵمەتێکی چڕ بۆ راوەدوونانی بەرپرسانی گەندەڵ و بەهەدەردەرانی سامانی گشتی دەستی پێکردووە. لە دوایین چالاکیشدا، دەستەکە توانیویەتی دەست بەسەر 30 ملیار دیناردا بگرێت، ئەمەش لە چوارچێوەی لیستێکی 100 کەسیدا دێت کە بەرپرسی باڵای حکوومی و کەسایەتی سیاسی دەگرێتەوە.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، عەلی محەمەد، بەڕێوەبەری راگەیاندنی دەستەی دەستپاکیی عێراق، لە لێدوانێکدا بۆ "کوردستان 24" رایگەیاند، پرۆسەی لێپرسینەوە لە گەندەڵکاران بەردەوامە. ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەم هەڵمەتە پاڵپشتییەکی تەواوی لەلایەن ئەنجوومەنی دادوەریی عێراق و عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراقەوە هەیە بۆ بنبڕکردنی گەندەڵی.

هەڵمەتەکە بە دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلی، بریکاری وەزارەتی نەوت دەستی پێکرد، کە تێیدا دەست بەسەر 16 ملیار دینار، 40 موڵک و بڕێکی زۆر زێڕدا گیرا. لە هەنگاوێکی تریشدا، عەلا سەمیر، بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاست بە تۆمەتی پێدانی مانگانە یەک ملیار دۆلار بە حزبێکی سیاسی دەستگیرکرا، کە لە کاتی گرتنیدا 76 ملیار دینار لە ماڵەکەیدا دۆزرایەوە.

هەر لە چوارچێوەی ئەم هەڵمەتەدا، دادگا داوای 4.5 ملیۆن دۆلار لە کەسایەتی سیاسی سوننە، جەمال کەربوولی دەکات و چەند بەرپرسێکی تری وەزارەتی کارەبایش راپێچی دادگا کراون.

بەگوێرەی زانیارییەکان، لیستێکی 100 کەسی ئامادە کراوە کە تۆمەتبارن بە بەهەدەردانی سامانی گشتی و بڕیارە هەڵمەتەکە هەموویان بگرێتەوە.