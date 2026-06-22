گرنگترین دۆسیەکانی گفتوگۆی نێوان عێراق و ئەمریکا چین؟

پێش دوو کاتژمێر

حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق رایگەیاند، سەردانی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەمریکا لە چوارچێوەی بەهێزکردنی هاوبەشیی ستراتیژی نێوان بەغدا و واشنتن دایە، جەختیشی کردەوە، دۆسیە ئابووری، وەبەرهێنان و بازرگانییەکان لە پێشەنگی گفتوگۆکاندا دەبن.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبوودی، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە چاوپێکەتنێکدا لەگەڵ سکای نیوز عەرەبی ئاشکرایکرد، پەیوەندییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا لە ساڵانی رابردوودا زیاتر لەسەر لایەنە ئەمنییەکان بووە، بەڵام ئێستا گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و بەرەو هاوکاری ئابووری هەنگاو دەنێت، ئەمەش هاوتایە لەگەڵ دیدگای حکوومەت بۆ هەمەجۆرکردنی هاوبەشییەکان لەگەڵ وڵاتە کاریگەرەکانی جیهان.

سەبارەت بە دۆسیەی چەکی دەرەوەی چوارچێوەی دەوڵەت، عەبوودی جەختی کردەوە، چارەسەرکردنی ئەم بابەتە بڕیارێکی عێراقییە و لە ناو بەغدا دەدرێت"، گوتیشی، حکوومەت بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرەنسیپی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا بەپێی دەستوور، کە تەنها ماف بە دامەزراوە سەربازییە فەرمییەکان دەدات چەکیان هەبێت.

ئاماژەی بەوەش کرد، کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق لە مانگی ئەیلوولی داهاتوودا، بەشێک لەو پاساوانە ناهێڵێت کە ئەو لایەنانەی دژی ئەم ئاراستەیەن پشتی پێ دەبەستن، عەبوودی گوتیشی، ئەو هەڵوێستانەی دژی سنووردارکردنی چەکن گوزارشت لە بڕیاری دەوڵەت ناکەن، چونکە بڕیاری کۆتایی لە دەستی دەسەڵاتە دەستوورییەکان و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکاندایە.

سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی ناو دامەزراوە ئەمنی و ئابوورییەکان، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، رەتیکردەوە هیچ فشارێکی دەرەکی لەپشت بێت و گوتی، ئەمانە بەشێکن لە بەرنامەی چاکسازیی دامەزراوەیی بۆ پەرەپێدانی کارەکان و رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی.

لە بارەی پەیوەندییە هەرێمییەکانەوە، عەبوودی جەختی کردەوە، عێراق سیاسەتێکی جێگیر پەیڕەو دەکات کە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆیی وڵاتان، هاوکات گوتیشی، بەغدا رەتیدەکاتەوە خاک یان ئاسمانی وڵاتەکەی بۆ هێرشکردنە سەر هەر وڵاتێکی دیکە، لەوانەش وڵاتانی کەنداو، بەکاربهێنرێت.

لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەتی عێراق پاڵپشتی لە چارەسەری دیپلۆماسی بۆ قەیرانەکانی ناوچەکە دەکات، چونکە کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان لە بەرژەوەندی گەلان و سەقامگیری ئابووری و ئاسایشی وزەدایە.