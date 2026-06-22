بەرەی گەل: داوای دەستوەردانی ئەنجوومەنی دادوەریی عێراق دەکەین

پێش دوو کاتژمێر

بەبۆنەی تێپەڕبوونی 10 مانگ بەسەر رووداوەکانی لالەزاردا، "بەرەی گەل" راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا وێڕای داواکردنی ئازادکردنی دەستبەجێی 27 ئەندام و لایەنگری، داوا لە ئەنجوومەنی دادوەریی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات دەستوەردان بکەن بۆ پاراستنی سەربەخۆیی دادگاکانی سلێمانی لە ژێر فشاری سیاسی.

دووشەممە 22ی حوزەیرانی 2026، بەرەی گەل لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، پاش تێپەڕبوونی 10 مانگ بەسەر هێرشی هێزە چەکدارەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بۆ سەر ماڵی لاهور شێخ جەنگی، سەرۆکی بەرەی گەل و ئەندامی باڵای ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێم، هێشتا 27 ئەندامیان لە زیندانەکانی ئاسایشی سلێمانی و کۆماندۆی یەکێتیدا ماونەتەوە.

بەرەی گەل نیگەرانی قووڵی خۆی لەسەر سستیی کارەکانی دادگا دەربڕی و رایگەیاند کە "دادگای سلێمانی بووەتە بەشێک لە بەرنامە و سیناریۆ دارێژراوەکانی لێپرسراوانی یەکێتی و لە رێڕەوی سروشتی خۆی لایداوە".

بۆ ئەم مەبەستە، بەرەکە داوای لە ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق و ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی هەرێمی کوردستان کردووە کە بەپێی یاسا دەستوەردان لەم دۆسیەیەدا بکەن و رێگە نەدەن بڕیارەکانی دادگا لە ژێر کاریگەری سیاسی و حزبی لە سلێمانی دابڕێژرێن.

هەروەها لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکدا، داوا لە سەرجەم لایەنە سیاسییەکان، میدیاکاران، رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان کراوە کە هەڵوێستیان هەبێت بۆ ئازادکردنی گیراوەکانی بەرەی گەل و سەروەربوونی یاسا.

شەوی 22ـی ئابی 2025، لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، شەڕێکی قورس لەنێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەرۆکایەتیی بافڵ تاڵەبانی و چەکدارانی سەر بە لاهور شێخ جەنگی روویدا.

لە دوای رووبەڕووبوونەوەیەک کە چەند کاتژمێرێکی خایاند، لاهور شێخ جەنگی و دەیان کەس لە لایەنگرانی دەستگیرکران. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا، چەندین کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون.