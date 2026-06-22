بەهۆی عاشوورا؛ خشتەی سەردانیکردنی سزادراوان گۆڕانکاری بەسەردا هات

پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی پشووی فەرمیی رۆژی عاشوورا، گۆڕانکاری لە خشتەی سەردانیکردنی (مواجەهە)ی کەسوکاری سزادراوان بۆ ئەم هەفتەیە کرا و رۆژی سەردانیکردنەکە پێشخرا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی حوزەیرانی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی چاکسازی گەورانی هەولێر، خێزانی سزادراوان ئاگادار دەکاتەوە، کە تەنیا بۆ ئەم هەفتەیە، بەهۆی پشووی فەرمیی رۆژی عاشووراوە، خشتەی سەردانیکردن گۆڕانکاری تێدا کراوە.

لە ئاگادارییەکەدا هاتووە، لەجیاتی رۆژی پێنجشەممە، رۆژی چوارشەممە رێکەوتی 24ـی حوزەیرانی 2026، سەردانیکردن ئەنجام دەدرێت، وردەکارییەکەشی بەم شێوەیەیە:

ڕۆژی سەردانیکردن: چوارشەممە 24ـی حوزەیرانی 2026

بەشی سزادراوان: تەنیا تایبەتە بە سزادراوانی بەشی (C).

رەگەزی سەردانیکەران: سەردانیکردن تەنیا بۆ پیاوان دەبێت.

ئەم بڕیارە تەنیا بۆ ئەم هەفتەیە کارپێکراوە و ئامانج لێی رێگریکردنە لە دروستبوونی قەرەباڵغی و رێزگرتنە لە پشووە فەرمییەکان، تاوەکو کەسوکاری سزادراوان بتوانن لە کاتی دیاریکراودا سەردانی ئازیزانیان بکەن.