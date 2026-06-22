فوئاد حوسێن و وەزیری دەرەوەی سووریا جەختیان لە هەماهەنگیی ئەمنی و ئابووری کردەوە

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فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا لە عەممان کۆبووەوە و پرسی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان، ئاڵوگۆڕی بازرگانی و هەماهەنگیی ئەمنیی سەر سنوورەکانیان تاوتوێ کرد.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی حوزەیرانی 2026، لە پەراوێزی کۆبوونەوە راوێژکارییەکانی وڵاتانی عەرەبی و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی کۆمکاری عەرەبی لەسەر ئاستی وەزیران کە لە شانشینی ئوردن بەڕێوەچوو، فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوە و کۆچبەرانی سووریا کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا باسیان لە رێگەکانی پەرەپێدانی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و فراوانکردنی هەماهەنگییە هاوبەشەکان لە بوارە جیاجیاکاندا کرد، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوو گەلی دراوسێ بکات، هاوکات بیروڕایان سەبارەت بە چەند پرسێکی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئاڵوگۆڕ کرد.

بەگوێرەی راگەیەندراوی کۆبوونەوەکە، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی کاراکردنەوەی لێژنەی هاوبەشی عێراق – سووریا کردەوە، لەگەڵ بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئابووری و بازرگانییەکان و پەرەپێدانی هەماهەنگی لە دۆسیە سنوورییەکاندا، بە ئامانجی چەسپاندنی سەقامگیری و ئەمنییەت و پشتگیریکردنی هەوڵەکانی گەشەپێدان لە هەردوو وڵاتدا.

لای خۆیەوە، فوئاد حوسێن پەرۆشیی عێراقی بۆ پتەوکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ سووریا دووپات کردەوە و ئاماژەی بەوە دا کە عێراق پشتگیری لە هەر هەنگاوێک دەکات کە ببێتە هۆی سەقامگیری و هەماهەنگیی هەرێمی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تەحەدییە هاوبەشەکان.

لەم چوارچێوەیەدا، ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی سووریا، ئامادەیی وڵاتەکەی نیشان دا بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ بەغدا و ئاماژەی بە قووڵیی پەیوەندییە مێژوویی و برایەتییەکانی نێوان هەردوو وڵات کرد.

لە کۆتایی دیدارەکەدا، وەزیری دەرەوەی سووریا بانگهێشتنامەیەکی فەرمی ئاراستەی فوئاد حوسێن کرد بۆ سەردانی سووریا، وەزیری دەرەوەی عێراقیش پێشوازی لە بانگهێشتەکە کرد و رێککەوتن لەسەر ئەوەی لە ئاییندەیەکی نزیکدا کاتەکەی دیاری بکرێت بۆ ئەوەی پەرەی زیاتر بە ئاسۆی هەماهەنگییەکانی نێوان هەردوو وڵات بدرێت.