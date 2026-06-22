عەلی حوسێن: هاوپەیمانیی بەندیخانە کارێکی ئەرێنی نییە

پێش دوو کاتژمێر

کە هەرێمی کوردستان قەوارەیەکی یەکگرتووی دەستوورییە و هیچ دەرفەتێک بۆ "دوو ئیدارەیی" نییە. ناوبراو هێرشی توندی کردە سەر هاوپەیمانیی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ و بە "هاوپەیمانیی بەندیخانە" وەسفی کرد.

دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، عەلی حوسێن، بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی و هەڵەبجە، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا سەرنجی خستە سەر دۆخی سیاسیی هەرێمی کوردستان و رایگەیاند، دەستووری عێراق ناسنامەی هەرێمی وەک یەک قەوارەی فیدراڵی چەسپاندووە، بۆیە هەر هەوڵێک بۆ دروستکردنی دوو ئیدارەیی دژی یاسا و دەستوورە. ئاماژەی بەوەش کرد کارە لە پێشینەکانی ئەوان ئێستا بریتین لە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان، وەک هەنگاوێکی سەرەکی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت.

سەبارەت بە دانوستانە سیاسییەکان، بەرپرسەکەی پارتی جەختی کردەوە، پارتەکەیان بە هیچ شێوەیەک "مەرجی پێشوەختە" لە هیچ لایەنێک قبووڵ ناکات. عەلی حوسێن رەخنەی لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان گرت و گوتی: "پارتی لە رابردوودا رەچاوی ژمارەی کورسییەکانی یەکێتی نەکردووە و هەمیشە لە پێگەی راستەقینەی خۆی زیاتر مامەڵەی لەگەڵ کردووە، بەڵام ئەمە نابێت بۆ سەپاندنی مەرج بەکاربهێنرێت."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عەلی حوسێن ئاماژەی بە رێککەوتنی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ کرد و بە توندی سەرکۆنەی کرد. ناوبراو ئەو لێکتێگەیشتنەی بە "هاوپەیمانیی بەندیخانە" ناوزەد کرد و رایگەیاند کە ئەو جۆرە هاوپەیمانێتییانە لای پارتی بە کارێکی ئەرێنی هەژمار ناکرێن و خزمەت بە پرۆسەی سیاسی ناکەن.

عەلی حوسێن دووپاتی کردەوە کە پارتی بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ پاراستنی یەکڕیزی و چەسپاندنی سەروەریی دامەزراوە دەستوورییەکان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا.